Adventi „ablakvadászat” Székelyhodoson

• Fotó: Rab Zoltán

A kezdeményezés Kemenes Hajnal tanítónőtől ered, akit néhányan megkerestek a falubeli fiatal szülők közül, találjanak ki valamit, amibe bekapcsolódhat bárki, a gyerekek, a családok és hozzanak színt Székelyhodos életébe. A tanítónő a Székelyhonnak elmondta,

az élő adventi kalendárium ötlete Magyarországon született, Marosvásárhelyen a Kulcs Egyesület meg is valósította, most pedig ő is kezdeményezte a faluban.

„Tetszett az ötlet, sokan csatlakoztak, esténként az iskola előtt találkozunk és együtt indulunk az ablakvadászatra” – magyarázta a tanító, akit csapatával együtt mi is elkísértünk egy este egy ilyen akcióra. Ez alkalommal a falu parkjában, a székely kapunál felállított adventi koszorúnál találkozott a csapat. Egy rövid ima után el is indultunk a sötét utcákon, hogy megtaláljuk a következő fényt.