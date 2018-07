Adományt vittek a roma közösségnek, de cserébe ezúttal kértek is valamit

Örültek a csomagoknak. Hamar gazdára találtak a ruhák • Fotó: Tegyünk Egymásért Egyesület

Mire van még szükség?

A közösség tagjaival beszélgetve megtudták, hogy kesztyűkre, kabátokra, sálakra és sapkákra is szükség van, így hamarosan újabb gyűjtésbe kezdenek – közölte Csányi, hozzátéve, hogy tanfelszereléseket is biztosítanának a gyerekeknek. Ezenkívül a tisztálkodás is gondot jelent, így az ehhez szükséges eszközök beszerzésében is segítene az egyesület, amiben ismét partnerük lesz a Cortul Multicolorat al Copiilor alapítvány.

„Tudjuk, hogy nem elég a segítség, őket is be kell vonni a munkába. Éppen ezért takarítási akciót fogunk szervezni a portáik környékén, ahová minden családot elvárunk” – közölte. Hozzátette, természetesen más településeken élő közösségeket is támogatni szeretne az egyesület – köztük a székelyudvarhelyieket –, így a későbbiekben erre is hangsúlyt fektetnek.