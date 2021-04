Adományokból épülnének lakóházak a hátrányos helyzetben lévő családoknak Csíkszeredában

Öt lakóházat építene hátrányos helyzetben lévő családok számára Csíkszeredában a kolozsvári Homes of Hope lakhatási segítő szolgálat. A beruházás megvalósításához adománygyűjtést szerveznek, amelynek részeként a kezdeményezők a következő napokban gyalogosan térnek vissza Kolozsvárra Csíkszeredából.

Elindultak. A kezdeményezők gyalog teszik meg a Csíkszereda és Kolozsvár közötti utat • Fotó: Veres Nándor

de Sógor Enikő elmondása szerint több ajánlatot is kaptak, folyamatban van a megfelelő helyszín kiválasztása. Júliusban fognának hozzá az öt, 54 négyzetméteres, kétszobás lakás megépítéséhez önkéntesek bevonásával. Florin Mihaly becslése szerint hat nap szükséges az egyenként 8500 eurós értékkel rendelkező, részben bebútorozott házak megépítéséhez.

Mint elhangzott, a házak a város tulajdonát fogják képezni, az önkormányzat pedig azt vállalja, hogy telket vásárol az épületek számára, biztosítja a házak fenntartását, illetve kidolgozza azt a kritériumrendszert, amely alapján kiosztják ezeket. Szociális lakásrendszerben fogják működtetni, azaz támogatott bér formájában tudják majd fenntartani a házakat a családok, amelyeket nemzetiségtől függetlenül választanak majd ki, azaz nem csak roma, hanem magyar vagy román családok is megkaphatják.

– hangzott el a témában tartott szerdai sajtótájékoztatón, amelyen Sógor Enikő alpolgármester, illetve Florin Mihaly, a Homes of Hope képviselője ismertették a részleteket.

A nemzetközi Homes of Hope (a remény otthonai) lakhatási segítő szolgálat világszerte épített már lakásokat a hátrányos helyzetben lévő családok számára. A romániai, kolozsvári székhellyel működő kirendeltségük figyelmébe a januárban Csíksomlyón történt tűzvészt követően került Csíkszereda. Februárban vették fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, és felajánlották, hogy lakhatási lehetőség biztosításával támogatnák a várost.

A Homes of Hope egy nemzetközi adománygyűjtést is meghirdetett, amely a gyaloglás köré épül. A világ számos országában gyűjtenek így a csíkszeredai célra, helyben pedig a kezdeményezők szintén gyalogosan térnek haza Kolozsvárra a hargitai megyeszékhelyről. Terveik szerint kedden érkeznek majd meg, addig számos településen tartanak megállót, amelyek alkalmával készpénzes támogatásokkal segíthetik az érdeklődők a kezdeményezést, de banki átutalásra is lehetőség van. Számlatulajdonos (beneficiar): Asociația Creștină Caritabilă Tineri Pentru Misiune, Transilvania Bank, bankszámlaszámok: BTPay – RO34BTRLRONVBSG090312902, banki átutalással – RO14BTRLRONCRT0090312904. Ha valaki külföldről utalna, Revoluttal teheti meg a 0740780284-es telefonszámra (megjegyzés: CASE).