Addig ne várjuk, hogy csökkenjenek a lakásárak, amíg nagyobb a kereslet, mint a kínálat

Ameddig nagyobb a kereslet, mint a kínálat, addig a lakásárak növekedése fogja jellemezni a piacot • Fotó: Haáz Vince

Kevesebb a lakáseladás az utóbbi két hónapban Marosvásárhelyen, ezt a közjegyzők is megerősítik, de három éve már állandó lakásárdrágulás észlelhető a hazai ingatlanpiacon. Bár az utóbbi két hónapban egy bizonyos stabilitás is észlelhető, nem drágultak tovább a lakásárak, hanem

eljutottak egy olyan szintre, ahol azt mondják a potenciális vevők, hogy ez elég, nem adunk többet egy lakásért

– fogalmazott Trella Várhelyi Tamás, egy marosvásárhelyi ingatlanközvetítő iroda tulajdonosa. „Az is hozzátartozik ehhez a stagnáláshoz, hogy a karácsonyi ünnepek előtt csökkennek a lakásvásárok, inkább tavaszra ütemezik. De befolyásolja a járványhelyzet, a drágulások, amelyek hatással vannak az adás-vételre, hiszen jobban meggondolják az emberek, mielőtt egy húsz évre szóló bankkölcsönt felvesznek. Ugyanakkor van egy világgazdasági helyzet és egy össze-vissza politikai helyzet is, amelyek szintén elbizonytalanítják az embert, és nem mernek most belevágni egy lakásvásárba” – sorolta az ingatlanközvetítő iroda tulajdonosa.

Vannak alkudozások is a piacon, de csak öt százalék körüliek, a tíz százalék az már egy extrém fájdalomhatár, tehát nagyon ritka.

Egy tömbházlakásnál pár száz, legfeljebb pár ezer euróig megy az alkudozás.

A bérbeadások helyzete

„Folyamatban van új lakások építése is Marosvásárhelyen, de majd tavasztól kezdődően meglátjuk, mekkora lesz a vásárlóerő. Információim szerint az új lakásokra még nagyobb árakat kérnek, és abban nem vagyok biztos, hogy hajlandók lesznek az emberek annyi pénzt kiadni, főleg ha a régi lakások árai csökkennek, és nagy lesz a távolság a várostól, hiszen az újak általában a városszéleken, a környező településeken épülnek. Akkor inkább egy régit vesznek meg, főleg ha az árkülönbség harminc százalék körüli lesz” – fűzte hozzá Trella Várhelyi Tamás. Az építőanyagok árának emelkedése is befolyásolja az új építésű lakások árát, ugyanakkor az infláció miatt a lej sem fog annyit érni, mint most.

A bérbeadás szenvedte meg legjobban a járványhelyzetet az online munkaviszonyok miatt. Hiszen sokan visszamondták az irodahelyiségeket, mert otthonról dolgoznak az alkalmazottak.

„Vannak irodaházak, amelyek teljesen vagy részben üresek, hiszen arra jöttek rá a cégek is, hogy ha otthonról meg lehet oldani a munkát, akkor miért fizessenek egy irodahelyiségért, amelynek bére, karbantartása, fogyasztása nagyon sokba kerül” – részletezte.

A négyzetméterárakról

Jelenleg Marosvásárhely központjában ezer euró fölött van a lakások négyzetméterára. Az ingatlaniroda tulajdonosa kiemelte, 1200 eurónál kezdődik, de 1700 euróig is felmehet egy főtéri lakás négyzetméterára. A főtér exkluzív zóna, mert ott nem lehet terjeszkedni, ezért az mindig drága hely lesz – tette hozzá. Összehasonlításképpen Kolozsvár – amely jelenleg a legdrágább városnak számít Romániában az ingatlanárak szempontjából – központjában az eladó ingatlanok átlagára 2350 euró/négyzetméter.