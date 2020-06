Abszurd kérést kellett teljesítsen a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület

Makkai Gergely vádbeszéde leváltásakor • Fotó: Haáz Vince

Makkai Gergely volt alpolgármester a bíróságon támadta meg a lemondatásáról szóló határozatot, kérve, hogy semmisítsék meg azt, őt pedig helyezzék vissza tisztségébe, és fizessék ki számára visszamenőleg az alpolgármesteri tisztséggel járó bért. A perben a helyi képviselő-testületet Peti András RMDSZ-es tanácsos képviseli. Makkai Gergely ügyvédje egy 15 kérdésből álló írásos kéréssel fordult a testülethez, arra kérve a választott képviselőket, hogy közösen válaszoljanak erre.

A kérdések egy része konkrét esetekre vonatkozik, például azt firtatja, hogy Makkai Gergely válaszolt-e a tanácsüléseken hozzá intézett, a munkakörét érintő kérdésekre, vagy hogy megakadályozott-e egy testvértelepülési látogatást, illetve hogy bizonyos román nyelvű hirdetések magyarra való fordítása pontosan mikor történt.

A román nyelvű hirdetések magyarra fordítását többször számonkérték Makkai Gergelytől, úgy érvelve, hogy magyar alpolgármesterként jobban oda kellene figyeljen a magyar nyelvű kommunikációra is.

Több kérdés firtatja azt is, hogy Makkai Gergely ellen milyen fegyelmi eljárás indult, illetve milyen kárt okozott a közösségnek.

HIRDETÉS

Peti András a Székelyhonnak elmondta, hogy nagyon furcsa jogi helyzet alakult ki azáltal, hogy a városi képviselő-testület egységes választ kell adjon egy ügyvéd kérdéseire. Ugyanis a városi tanács nem jogi személy, nem is intézmény, amelynek van képviselője. Ráadásul nem mindegyik tanácsos vett részt a Makkai Gergely leváltását célzó gyűlésen, és a résztvevők titkosan szavaztak.

Abszurd ez a helyzet, hiszen a szavazás titkos volt és most sem lehet arra kérni a tanácsosokat, hogy mondják el, miként döntöttek.

A bíróság arra keresheti és kellene keresse a választ, hogy a leváltás törvényesen történt-e, minden irat rendben van-e, törvényes volt-e a szavazás vagy sem. Az ügyvéd által feltett kérdésekre a városháza jegyzője fogalmazta meg a válaszokat, majd elküldte a tanácsosoknak átolvasásra, hogy szavazhassanak róla” – mondta.

A válaszokat a keddi rendkívüli ülésen tárgyalták és szavazták meg. Az online ülésen jelen volt és szavazott Makkai Gergely is, aki alpolgármesteri tisztségét elveszítette ugyan, de továbbra is RMDSZ-es képviselő a testületben. A válaszok átbeszélése során kisebb módosításokat is eszközöltek. Elhangzott többek között, hogy bár a volt alpolgármester ügyvédje azt szeretné bebizonyítani, hogy fegyelmi okok miatt váltották le Makkait, törvénytelenül, ez nem így történt, hiszen a tanácsosok kétharmados többsége által benyújtott határozattervezet alapján, törvényesen vonták meg tőle az alpolgármesteri tisztséget.