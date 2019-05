A zuhogó eső ellenére is több ezren fordultak meg a FeltöltŐ fesztiválon

• Fotó: Gergely Imre

Egész szombat délelőtt zuhogott Gyergyószentmiklóson, nagyon megnehezítve a fesztivál előkészületein dolgozó önkéntesek dolgát, és az első koncerteket is végig verte az eső. Ennek ellenére senki sem volt kedvetlen. A szervezők tették a dolgukat, igyekeztek mindent megtenni, hogy a fellépők és a közönség számára is minden szükséges körülményt megteremtsenek egy sikeres fesztiválhoz. És a közönséget sem kergette el a kellemetlen időjárás: a színpad előtt a legnagyobb zápor idején is több százan követték a fellépőket az esernyők alatt. Később azonban már az időjárás is a FeltöltŐ mellé állt, elállt az eső, és a közönség több ezresre nőtt. A kiosztott karszalagok számából következtetve

közel ötezren fordultak meg a szombati napon a gyergyószentmiklósi művelődési ház előtti téren zajlott eseményen.

Folyamatos volt látogatottság az imasátorban, és a „sörözz a papoddal” program is népszerű volt. Itt egy – szigorúan alkoholmentes – ital mellett beszélgethettek el a hívek saját felekezetük lelkipásztorával, vagy éppen valamelyik másik egyház papjával.

„A zenén, imán, tanúságtevéseken keresztül ezt szeretnénk elérni: találkozni Jézussal. A FeltöltŐ fesztivállal kiléptünk a templom falain kívül, hogy azok is meghallhassák Jézus Krisztus hangját, akik valami miatt nem akarnak belépni a templomba. A fesztivál neve visszafele olvasva is fontos üzenetet hordoz: Ő tölt fel” – fogalmazott az esemény megnyitóján Keresztes Zoltán plébános.

Nagy Zoltán polgármester pedig arra mutatott rá, hogy a gyergyószentmiklósi vallási közösségek egy magot vetettek el, amelyből a jövőben fog nagyra nőni a FeltöltŐ, és amelyre nagy szükség van abban az Európában, amelyből a keresztény szellemiség kiszorulóban van, ahol egyre több templomot zárnak be, és iskola faláról veszik le a keresztet.

A fesztivál sikere, a sok önkéntes munkája máris megadta a folytatás igényét. A főszervező, Kántor Boglárka a színpadon jelentette be:

2020 májusában sor kerül a második FeltöltŐ-re.

Amint érdeklődésünkre elmondta, meglepte őket, hogy a számos vendég mellett ilyen sok gyergyói vett részt az eseményen, annak ellenére is, hogy órákig az esőben kellett hallgatniuk a zenét.

A FeltőltŐ szombati napja a Gyergyószentmiklóson működő felekezet összes lelkészének részvételével zajló közös imával és Pintér Béla koncertjével zárul. Vasárnap 12 órára ökumenikus istentiszteletre hívják az embereket. Itt az egységet képviselve együtt imádkozik minden felekezet helyi vezetője, a zenei szolgálatot pedig a Pacsirta ificsoport (Szent Miklós plébánia), a baptista gyülekezet zenekara, a Glory zenekar (Szent István plébánia), valamint unitárius és református fiatalok végzik majd közösen.