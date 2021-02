A zord időjárás és a hegyvidéki terep miatt elsősorban négykerék-meghajtású mentőautókra lenne szükség

Újabb mentőautók megvásárlásáról számolt be Cseke Attila fejlesztési miniszter, aki a hét elején írta alá a 236 autó leszállításáról szóló szerződést. Az életmentő járművekből Hargita és Maros megye is kap majd, de nem tudni, hogy pontosan hányat. A szakember szerint a négykerék-meghajtású járművek sokat segítenek, illetve segítenének a munkájukon.

A terep és az időjárás sok vesződést okozhat a mentősöknek, ezért leginkább négykerék-meghajtású autókra van szükségük • Fotó: Beliczay László

A szakminisztériumi közleményben az áll, hogy a központi régió 1358 mentőautóval lehet gazdagabb – ezekből kapnak a megyei mentőszolgálatok, a rohammentő-szolgálatok (SMURD) és a hegyimentők is. Az is kiderült belőle, hogy 1122 mentőautót már megvásároltak, a fennmaradó 236 autót idén és a jövő év folyamán szerzik be. A járműveket a Regionális Operatív Program keretében vásárolta, illetve vásárolja meg a minisztérium, nagy részben uniós pénzalapokból.

A gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján lévő adatok szerint Brassó, Fehér, Szeben, Hargita, Kovászna és Maros megye a négyéves, az egészségügyi szolgáltatások minőségét növelő pályázat részeként 211 mentőautót kap, 2018–2022 között.

Kovászna megyének 22 különböző felszereltségű autó jut, Hargita megyének 27 életmentő jármű érkezik, Maros megyének pedig 56 új mentőt biztosítanak.

Az uniós pénzalapokból biztosított járművek között vannak két fekvőbeteg egyidejű szállítására alkalmas mentőautók, kiemelt felszereltségű mentőautók, off-road típusú járművek, de olyan mentőautók is, amelyek a kritikus helyzetben lévő páciensek kezelésére és szállítására alkalmasak.

A Maros Megyei Mentőszolgálat 2018 végén kapott tíz, több beteg szállítására alkalmas mentőautót, amelyek két-két videokamerával vannak ellátva: egyik a gépkocsivezető mellé van felszerelve, rögzítve az életmentő autó útvonalát, a másik pedig a jármű hátsó felében, ahol a beteg ellátása történik. Ioan Ivanici, a mentőszolgálat vezetője korábban elmondta, hogy 2019-ben újabb tíz mentőautót kaptak, ezek közül három kiemelt felszereltségű, amelyekkel nagyobb balesetekhez, súlyos esetekhez tudnak kiszállni. A másik hét leginkább betegszállításra alkalmas, és olyan esetekben alkalmazzák, amikor egy mentős asszisztens megy ki a helyszínre, és ő kíséri a beteget a kórházba. Az igazgató nem tudta megmondani, hogy az elkövetkezőkben hány autót kapnak még.

Maros megyében a regionális fejlesztési ügynökség jegyzéke szerint a megyei rohammentő-szolgálat (SMURD) a négy év alatt összesen 17 mentőautót kap, de a gépjárműparkja bővül egy kritikus állapotú újszülöttek szállítására alkalmas mentőautóval és egy fertőző betegek szállítására alkalmas járművel is.

A Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója, Péter Szilárd a Székelyhonnak elmondta, hogy a fejlesztési minisztériumnak a négyéves szerződése keretében 2018-ban és 2019-ben többféle mentőautót kaptak már. Ezekre nagy szükségük volt, hiszen bár 2008-ban elkezdődött egy folyamat, amelynek részeként évente kaptak új mentőautókat, 2016–2018 között ez leállt. Közben a járművek elhasználódtak, egyre többet kellett költeni a javításukra.

„Pontos számadatokat nem tudok mondani, hogy még hányra számíthatunk az elkövetkező időszakban, de azt mindenképp szeretném kihangsúlyozni, hogy

nekünk elsősorban négykerék-meghajtású járművekre lenne nagy szükségünk.

Ilyenek is vannak, de még több ilyen kellene, hiszen Hargita megye területe inkább hegyvidéki, a zord időjárási körülmények között pedig mindenhová gyorsabban és biztonságosabban el lehet jutni ezekkel az autókkal. Legutóbb a Madarasi Hargitán történt balesethez sem lehetett volna, vagy csak nagyon nehezen hagyományos mentőautóval felmenni. Ezt az igényt jeleztük a szakhatóságoknak, reméljük figyelembe is veszik” – magyarázta.

A regionális fejlesztési ügynökség kimutatása szerint a négyéves terv részeként Hargita megyében a megyei mentőszolgálat összesen 19, különböző felszereltségű mentőautóval bővítheti a járműparkját, hat mentőautóhoz jut a rohammentő-szolgálat, és egy-egy off-road típusú járművet kapnak a hegyimentők és a csendőrök.