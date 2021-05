A zöldségek és a kacsa összhangja

Két-három nappal a sütés előtt már be kell pácolni a kacsát • Fotó: Fülöp Attila

Amint ez megtörtént, locsoljuk rá a kacsára az edény alján lévő szaftot, majd tegyük vissza ismét a sütőbe – most már alufólia nélkül –, aminek hőfokát 160 Celsius-fokra húztuk vissza. Nagyjából tizenöt-húsz percre van szükség, amíg megpirul a szárnyas bőre és már tálalhatjuk is.

„Nagy tömb zöldségről van szó, így kevergetés közben kétszer-háromszor is érdemes fűszerezni, hogy az ízek jól átjárják az ételt” – magyarázta a szakember. Érdemes még apróra vágott csípős paprikát, valamint fokhagymát is hozzáadni ezután a zöldségekhez. Tíz-tizenöt perc alatt el is készült a köret, amelynek alapanyagai roppanósak maradtak. Tálaláskor még némi citrom-, illetve narancslevet is szorított a wok tartalmára a séf.