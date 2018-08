A zene nyelvén köttettek az ismeretségek

Az ápoló- és gondozóközpontban hagyománya van a népdalkedvelők találkozójának • Fotó: Baricz Tamás Imola

– mondta Elekes Erika a keddi rendezvényen. A gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonból, a szépvízi és tölgyesi ápoló központból, illetve a várhegyi elhelyező központból érkeztek a vendégek. A tágas, rendezett udvaron kialakított „színpadon” magyar és román népdalok csendültek fel, a közönség, a fennjáró ápoltak tapssal jutalmazták társaik előadását, az intézmény vezetője pedig a fellépőknek oklevéllel és ajándékcsomaggal köszönte meg bátorságukat. Az előadás után tánccal is ünnepeltek, hiszen amint az igazgatónő elmondta, nem idegen a zenés mulatság a központban, már most készülnek az ápoltak a szüreti bálra.

Dán János egész életében a szociális rendszer „lakója volt”, kicsi gyerekként került be, hogy miért is, ezt nem részletezte, csupán annyit mondott: „nekem ez jutott, nem szeretett anyám.” Az eltelt harminc évet pedig ekképp foglalta össze: jó itt, mert mindig van, amire készülni, van amit tervezni. Kívánságát viszont, melyről az intézmény irányítójával is beszélt, megosztotta: „Arra gondoltam, s az igazgatónővel is közöltem, ha majd a másvilágra megyek, itt Gyergyószentmiklóson temessenek el. Nem kellene ilyenekkel foglalkozzam, 63 éves vagyok, de bármikor megtörténhet, hogy elköltözök. Végleg. S az nem egy újabb központ lesz, hanem egy végleges, s erről majd értesítik a bátyámat”.