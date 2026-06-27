A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium

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A felhívás előzménye, hogy a meteorológusok vörös hőségriasztást adtak ki, amely

vasárnap 16 megyére, hétfőtől szerdáig pedig az ország területének mintegy háromnegyedére lesz érvényes.

Ennek megfelelően a mentőszolgálatoktól a mentőegységek készültségének fokozását és – szükség esetén – a számuk növelését kéri a szaktárca.

korábban írtuk Beterít a hőhullám – jövő hét elején is harmadfokú kánikulariasztás lesz majdnem az egész országban Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.

A megyei egészségügyi igazgatóságokat arra utasította a minisztérium, ellenőrizzék, hogy az egészségügyi intézmények megfelelően felkészültek-e a betegellátásra, elsősorban a hőség okozta betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerkészlet, illetve a rendelkezésre álló egészségügyi személyzet szempontjából – ismerteti az Agerpres.