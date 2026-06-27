A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium

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Fotó: Borbély Fanni
A szélsőséges hőmérséklet okozta egészségügyi kockázatok csökkentését célzó intézkedési tervek aktiválását kérte szombaton az egészségügyi minisztérium.
2026. június 27., 16:392026. június 27., 16:39
2026. június 27., 16:402026. június 27., 16:40
A felhívás előzménye, hogy a meteorológusok vörös hőségriasztást adtak ki, amely
Ennek megfelelően a mentőszolgálatoktól a mentőegységek készültségének fokozását és – szükség esetén – a számuk növelését kéri a szaktárca.
Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.
A megyei egészségügyi igazgatóságokat arra utasította a minisztérium, ellenőrizzék, hogy az egészségügyi intézmények megfelelően felkészültek-e a betegellátásra, elsősorban a hőség okozta betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerkészlet, illetve a rendelkezésre álló egészségügyi személyzet szempontjából – ismerteti az Agerpres.
– hívta fel a figyelmet az egészségügyi minisztérium.
Lia Olguța Vasilescu craiovai polgármester szombaton azt nyilatkozta, hogy a PSD alapvetően azokra a szavazatokra támaszkodna a Sorin Grindeanu vezette kormány esetleges parlamenti beiktatásához, amelyeket Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt kapott.
Hargita megye címeréről fogadott el határozatot pénteki ülésén a kormány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára. A jelkép a székelyföldi megye történelmére, önazonosságára és örökségére utal.
Egy üzletben csaptak fel a lángok szombaton délben Erdőszentgyörgy főutcáján; már zajlik az oltás a helyszínen – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Több mint 1600 gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket június 22. és 26. között az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).
Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.
Ismét medveriasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára szombaton hajnalban, ezúttal a szombatfalvi részen látták a nagyvadat.
Kilencven, egyenként 500 kilogrammos szénabála, tíz kisebb lucernabála és egy mezőgazdasági melléképület is lángra kapott szombaton éjfél után nem sokkal Mezőzáhon – közli a Maros megyei tűzoltóság.
A Maros megyei rendőrség hat ingatlanban tartott házkutatást pénteken orvvadászattal és illegális fegyvertartással gyanúsítható személyeknél.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion péntek este azt követelte, hogy pártja kerüljön kormányra, és bejelentette: ha Nicușor Dan államfő „nem tesz eleget ennek a felszólításnak”, fel kell függeszteni tisztségéből.
Mivel a következő napokban sárga, narancssárga és vörös kódra okot adó nappali hőség várható, június 28-án, vasárnap forgalmi korlátozásokat vezet be a rendőrség az ország 16 megyéjében. A Székelyföld is érintett.
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