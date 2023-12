A vízió megvan és kezd formát ölteni – új sportbázis épül Kovásznán

Mivel a Csomakőrös felé levő városszéli terület visszaszolgáltatási per tárgyát képezte, a fürdőközponttal pedig haladni szerettek volna, elálltak attól a gondolattól, hogy ott épüljön meg. Ám miután a város megnyerte a pert, ennek a területnek is találtak egy megfelelő funkciót.

A tervekhez elkészült a szükséges dokumentáció és finanszírozást is nyertek rá az Országos Befektetési Ügynökségtől (CNI), amely a Román Labdarúgó Szövetséggel társult ez ügyben.

A volt lőtéren „már ki is nőtt a földből az adminisztratív épület”, amelyben a mosdók, öltözők és egy tárgyalóterem is helyet kapnak, de része a komplexumnak egy nagy műgyepes futballpálya, egy 500 fős tribün, egy kisebb multifunkcionális sportpálya, valamint egy sportcsarnok is épül mellette.