A visszajelzések igazolják az EMI-tábor létjogosultságát

Értékelőjében az EMI vezetője hozzátette, számukra az is pozitívum, hogy nem csak a koncertekre voltak kíváncsiak, hanem az előadósátrakban zajlott beszélgetéseken, előadásokon is szép számban vettek részt. Ez és az előadók visszajelzései is indokolják, hogy jövőre is megszervezzék Gyergyószentmiklóstól 4 kilométerre, a Forest kempingben a tábort.

Ez a táborozók létszámára is jó hatással volt,

Anyagi nehézségeink miatt többször is felvetődött az évek során, hogy le kell mondanunk az EMI-táborról, de valami mindig arra késztetett, hogy folytassuk. Még nem zártuk le az elszámolásokat mindenkivel, de úgy látszik, hogy idén jól zárunk. Ez is okot ad arra, hogy ki merem jelenteni: jövőre ugyanitt, sor kerül a 16. rendezvényre is

– mondta Sorbán. Hozzátette, örül, hogy a rendezvényre minden évben számos rangos előadók fogadják el a meghívásukat. Idén ezek közül Kövér László, az Országgyűlés elnöke előadása emelkedik ki. Sajnálja ugyanakkor, hogy

a meghívás ellenére az RMDSZ tisztségviselői távol maradtak a tábortól,

de reméli, hogy az RMDSZ is csatlakozni fog az EMI, az MPP és az EMNP által kezdeményezett nemzeti kerekasztalhoz.

Az összefogás elkerülhetetlen: nemzeti kerekasztalhoz várnak minden magyar szervezetet A széthúzás, a pártok közti ellentét eredménye, hogy a román államtól semmit nem tudunk kicsikarni, nincs egy igazi erő, amely elég hangsúlyosan „az asztalra tudna csapni". Választási év jön, két év múlva pedig népszámlálás – hangzott el az EMI-tábor utolsó panelbeszélgetése során.

Fel kell ismerni, hogy újabb és újabb fiatal generációk jelennek itt meg minden évben, és az ő igényeikhez is kell alkalmazkodni, amikor a jövő évi tábor programjának összeállítása történik, ideértve azt is például, hogy milyen zenekarokat hívnak meg – fűzte hozzá a főszervező.

Kövér László: mentalitásváltásra is szükség van



A demográfiai helyzet javításához mentalitásváltásra is szükség van, erről beszélt Kövér László, az Országgyűlés elnöke Gyergyószentmiklóson a hétvégén az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) egyesület nyári táborában szervezett pódiumbeszélgetésen. Elmondta: Magyarország élen jár Európában abban, hogy a GDP-je közel öt százalékát fordítja a népesedéspolitikára, de a kormány családpolitikája csak azt célozza, hogy elhárítsa a gyermekvállalás fizikai és anyagi akadályait a fiatalok útjából. Hozzátette: a munka neheze azonban csak ez után jön, mert a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordításához mentalitásváltásra is szükség van.