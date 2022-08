A világjárvány egyik hozadéka: sokan költöznek városközeli falvakba

2020-ban, a világjárvány miatti korlátozások felerősítették a városból falura költözés irányzatát: aki tehette, megpróbált minél több időt tölteni a friss levegőt és a társadalmi elzárkózást is jelentő vidéken. A falura költözés tendenciája mára sem csökkent, sőt vannak, akik a mediterrán vidéken vásárolnak falusi házat maguknak.

Általában azok vesznek falun házat, akiknek a megélhetésük nem helyhez kötött, vagyis otthonról is tudnak dolgozni. Ugyanakkor

az is szempont, hogy a városhoz közel legyen a falu, hogy a kisgyerekes családok az óvodát, az iskolát elérhető távolságból megközelíthessék.

– magyarázta M. A., akinek programozás a munkája, és akinek példájára barátai közül is néhányan falura költöztek.

Személygépkocsival, vagy akár a rendszeres buszjárattal is könnyen megközelíthető települések. Ahogy sokan mondják,

a csend és a nyugalom vonzza falura a városi embert, no meg a saját udvar, ahol kutyát és macskát is lehet tartani, és a saját kert, ahol egy veteményesnek is helye van.