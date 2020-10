A velő és a bélszín találkozása a Főnix Konyhában

Kis odafigyeléssel igazi ínyencséget készíthetünk • Fotó: Erdély Bálint Előd

„A velő és a sertésbélszín együtt egy igazán különleges ízhatást eredményez, így mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy maga is próbálja ki otthon” – fogalmazott Karácsony József, a Főnix Konyha séfje.

Mint mondta, ez idő alatt megtisztíthatjuk a hártyáktól a sertésbélszínt, illetve a fej- és a farokrészt is eltávolíthatjuk. Ezután bemetszést ejtünk a vesepecsenyén, és kettényitjuk azt, vigyázva, hogy ne szakadjon el. Ilyen formában érdemes két átlátszó fólia közé tenni a húst, hiszen a klopfolás következik, amely másképp nagy rendetlenséggel járna.

A roládot ugyanakkor érdemes ezután legalább egy órára betenni a hűtőbe, hogy sütéskor is megmaradjon a formája. Az említett időintervallum lejárta után a húst folyamatosan forgatva serpenyőben kell átsütni, kevés olívaolajon.

Ha még különlegesebb ételt szeretnénk, akkor a rolád közepébe akár füstölt cérnakolbászt, esetleg karikákra vágott paprikás kolbászt is elrejthetünk, hiszen az csak tovább fokozza az ízhatást.

Amint megfőtt a velő, ki lehet ütni a csontból egy tálba, esetleg lapítóra, de ha ez nehézkes feladatnak bizonyul, akkor kanalat is lehet használni. Az így kapott finomságot kenjük rá a bélszínre, majd göngyöljük fel.

Még különlegesebb lesz az ételünk, ha kolbászt is göngyölünk a bélszínbe • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az étel mellé érdemes dressingsalátát is készíteni, amihez rukkolát, többféle salátát, lyoni hagymát és piros ribizlit is használhatunk. Annyi a dolgunk, hogy összekeverjük a hozzávalókat, némi olívaolajat adagolva, valamint sóval és borssal fűszerezve. A salátából készült ágyon elhelyezhetjük a brokkolit és a húst is.

A fenséges étel mellé száraz vagy félszáraz vörösbor fogyasztását ajánlja a szakember.