A vegetáriánusokra is gondol a Főnix Konyha séfje

Előző nap áztassuk be vízbe, ha száraz csicseriborsót használunk • Fotó: Beliczay László

„Noha én nagyon kedvelem a húst, az biztos, hogy annak mellőzésével is finom ételeket lehet készíteni” – jelentette ki Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki ezúttal a húsmentes étrend kedvelőit szeretné meglepni. Mint mondta, ehhez nem is kell más, csak egy kis kreativitás, amely amúgy is jól jön, bármit készítsünk is.

Pörkölt alap, zöldségekkel

A csicseriborsó közkedvelt alapanyag, amely ráadásul tápanyagban is gazdag – így a szakember, hozzátéve, hogy az üzletekből könnyen beszerezhető hozzávalóról van szó. Több helyen konzerv formájában árusítják, ami ideális, ha sietnünk kell az étel összeállításával, de szárazon bezacskózva is fellelhető a boltok polcain. Utóbbi is jó, csak ez esetben érdemes egy nappal az elkészítés előtt beáztatni a borsószemeket, hogy azok megpuhuljanak.