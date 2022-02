A vasárnapi tisztújító voksolásra készül az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete

Vasárnap két elnökjelölt – Antal Lóránt és Miklós Zoltán – közül lehet választani. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nyílt, egyfordulós, állóurnás tisztújító választásra készül vasárnap az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete, amelyen bárki részt vehet, aki felnőttkorú, székelyudvarhelyi lakcímmel rendelkezik, továbbá legkésőbb a voksolás napján – egy formanyomtatványt kitöltve – csatlakozik a szövetséghez, vagy megerősíti meglévő tagságát – olvasható Elekes Gyula, a városi tisztújító bizottság elnökének közleményében. Megjegyzi, ez esetben a tagsági díj befizetésétől is eltekintenek.

Szabályok, helyszínek

Összesen öt szavazókörzetet határozott meg a tisztújító bizottság a részvevők számára: a Bocskai házat (Tamási Áron utca 1. szám), a vakok iskoláját (II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám), a Kriza János közösségi termet (Bethlen Gábor utca 52. szám), a kadicsfalvi kultúrotthont, valamint a Kisköved utcai Fortuna üzlet melletti helyiséget. Ezen helyszíneken

vasárnap reggel nyolc és este nyolc óra között lehet voksolni.

A tisztújításon két szavazólapot kap mindenki, így nem ugyanazon urnába kerülnek az ábécésorrendben feltüntetett választmányitag-, illetve az elnökjelöltekre leadott voksok. A választmányi tagok esetében legalább két jelöltre kell szavazni, hogy érvényes legyen a voks. Az is lényeges, hogy X-et kell tennie a szavazónak az általa választott jelölt neve mellé, ehhez pedig a tisztújító bizottság biztosít írószert, amit csak a voksolásra lehet használni.

A választói körzetekben a jelöltek jelen lehetnek személyesen vagy megfigyelőket küldhetnek, de semmilyen módon nem befolyásolhatják az eljárást. Vasárnap online rendszert alkalmazva – név és személyi azonosítószám (CNP) alapján – regisztrálják a voksolókat, így elkerülhető a többszöri szavazás. A voksolás napján kampányolni nem szabad, csak mozgósítani.

Egy szerdai sajtótájékoztatón Bíró Barna Botond, a szövetség területi szervezetének vezetője arról is beszélt, hogy noha a napokban érkeztek kérések, most már nehéz módosítani a választás tavaly év végén elfogadott szabályzatán, hiszen ahhoz politikai döntésre lenne szükség. Hozzátette, összesen háromezer szavazólappal készül a tisztújító bizottság, ám nagy érdeklődés esetén lesz lehetőség újabbak készítésére.

Elég a lejáratásból

Bíró Barna Botond egyúttal arra kérte a jelölteket és szimpatizánsaikat, hogy fejezzék be az utóbbi napokban tapasztalt lejárató jellegű kampányolást, hiszen azzal kárt okoznak az RMDSZ-nek. Emlékeztetett, a választás eredményétől függetlenül együtt kell dolgozzon a csapat a város fejlesztése érdekében. Bemutatott egy hangfelvételt is, amelyen szerinte a személyét is érintő negatív megjegyzések hallhatók egy a helyi kampányban is részvevő politikus részéről. Ez ügyben a területi szervezet etikai bizottságához fog fordulni.

Visszalépett egy jelölt



Jakab Áron Csaba szintén egy szerdai sajtótájékoztatón jelezte, hogy visszalép a szervezet elnöki tisztségére benyújtott jelölésétől, ám választmányitag-jelöltként továbbra is részt vesz a megmérettetésen. Arra kért mindenkit, hogy saját belátása szerint szavazzon a szervezet két elnökjelöltjének (Antal Lóránt, Miklós Zoltán) valamelyikére. Újságírói kérdésre reagálva fejtette ki Bíró Barna Botond, hogy a tisztújító bizottság már kinyomtatta és aláírta a szavazólapokat, így azon szerepel Jakab neve is, aki a hétfőre megszabott határidő után lépett vissza jelölésétől. Ennek okán hangsúlyozta, aki Jakab neve mellé rak X-et a szavazólapon, az nem befolyásolja a szavazás eredményét.