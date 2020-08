A varrógépcsalók ismét „befűzték” áldozataikat

A rendőrség figyelmeztet: senki ne bízzon meg azokban a személyekben, akik régi varrógépeket akarnak tőlük vásárolni, de előtte pénzt kérnek tőlük • Fotó: Haáz Vince

Egy 65 éves, Maros megyei férfi néhány napja értesítette a marosvásárhelyi rendőrséget, hogy csalás áldozatává vált, a feljelentése szerint egy férfi rábeszélte, hogy

fizessen egy nagy pénzösszeget egy olyan bizonylatért, ami a saját tulajdonában lévő régi varrógép eredetét igazolta volna.

Kiderült, hogy az áldozat egy hirdetés miatt hívta fel a telefonszámot, amelyen németországi gyártmányú varrógépekért ígértek 75 ezer eurónyi összegeket. A magát régiségkereskedőnek nevező személy arra kérte a hiszékeny varrógép-tulajdonost, hogy szerezzen be eredetigazolást, csak azt követően fizeti ki az árát.

Az áldozat nagy összeget adott egy eredetigazolásnak tartott dokumentumért, ezután azonban az állítólagos varrógép-kereskedőt már nem tudta elérni.

Majd miután újra jelentkezett a csaló, és újabb dokumentumért újabb összeget követelt, sikerült a rendőröknek tetten érni a Szeben megyei férfit, akiről kiderült, hogy ez év januárjában hasonló módszerrel károsított meg egy 77 éves, Maros megyei férfit is. A kivizsgálás során arra is fény derült, hogy tavaly decemberben hasonló módszerrel 4250 euróval megkárosított egy másik Maros megyei, 71 éves férfit is.

Az előzetes letartóztatásba helyezett személy Szeben megyei lakásán 3500 darab szórólapot találtak, amely a varrógépvásárlási hirdetéseit tartalmazta. Ugyanakkor 220 darab olyan szórólapot foglaltak le, amelyen szórólap-osztogató munkát kínál egyetemistáknak, továbbá számos telefont és telefonkártyát, illetve állítólagos varrógép-eredetiséget igazoló iratokat, sőt

megtalálták a lehetséges áldozatainak nevét tartalmazó listát is

– tájékoztatott a részletekről a marosvásárhelyi rendőrség sajtóosztálya. Az ügyet csalás és csalási kísérlet elkövetésének bűntette miatt vizsgálja az ügyészség.

Több éve jelen vannak a „piacon”

Néhány éve még a Szebeni Brukenthal Múzeum igazgatójának adta ki magát az egyik szélhámos, aztán sorra talált ki fiktív múzeumneveket, amelyek jóhiszemű emberek Singer-varrógépeit veszik meg ötven-hetvenezer euróért.

HIRDETÉS

A marosvásárhelyi Rozália mesélte el a Székelyhonnak saját tapasztalatát a varrógépcsalókkal. Elmondása szerint tizenkét évvel ezelőtt egy villanyoszlopon talált rá a hirdetésre, amelyen az állt, hogy eredeti Singer-varrógépet vásárol valaki hatvanezer euróért. Azonnal felhívta, és azt gondolta, megfogta ezzel az Isten lábát, ezért meg is egyeztek, de hamar kiderült, hogy a saját gépe mellé előbb fel kell vásárolnia 9 ezer euróért a varrógép párját is, amelyet „tiszta véletlenül” ugyanazon a településen hirdettek meg eladásra, ugyanis a két gépet csak együtt tudja megvásárolni a múzeum.

Az áldozat fel is hívta másik gép eladóját, aki egy rokonszenves idős személy volt, ráadásul beteg is, ezért nem találkozhattak közjegyző előtt, így az üzletet egy bevásárlóközpont parkolójában ejtették meg. Ezután a szélhámosok eltűntek a pénzzel, a telefonszámon már nem voltak elérhetők, akárcsak a varrógépet eladó idős ember sem. Rozália hiába kopogtatott még aznap a szebeni Brukenthal Múzeum kapuján, a varrógépekről nem is hallottak ott. A sok pénz reményében üzletet kötő áldozat pedig két varrógéppel és a kiürült pénztárcájával maradt, akkor nem tett feljelentést, mert nem voltak bizonyítékai – emlékezett vissza Rozália.

Ne bízzanak meg bennük!



A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne hívjanak fel hirdetőoszlopokon talált ismeretlen telefonszámokat, semmi esetre se adjanak ki pénzt bizonylatokért, ne bízzanak meg magukat régiségkereskedőnek nevező idegenekben. Amennyiben mégis csalás áldozatai lesznek, azonnal hívják az 112-es telefonszámot, vagy tegyenek feljelentést a legközelebbi rendőrségen.