A városlakók ötleteltek, jöhet a megvalósítás

Marosvásárhelyen az idén első alkalommal meghirdetett részvételi költségvetés nyertes ötleteinek egy részét máris megvalósítják, a többi esetében a polgármesteri hivatal terveket készített és előkészíti a munkálatokat. Idén hárommillió lej elköltéséről dönthettek a marosvásárhelyiek, a városvezetés jövőre is szeretné megtartani ezt az arányt.

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán a Székelyhonnak elmondta, fontos kiemelni, hogy a nyertes ötletek között vannak olyanok, amelyeket viszonylag egyszerűen meg lehet valósítani, de olyanok is, amelyekhez terveket kell megrendelni, versenytárgyalást tartani. Így ezek

A polgármesteri hivatal keretében több szakigazgatóság foglalkozik az öltetek megvalósításával.

Tervek készülnek

A legtöbb szavazatot a Waldorf-iskola tanműhelyének és ebédlőjének kialakítása kapta, itt elkezdődött a tervezés. Szintén hosszabb időre van szükség a városháza szociális igazgatóságának is helyet adó Hangya épület bejáratának átalakításához. Ott mozgáskorlátozott személyek közlekedését elősegítő bejáratot alakítanak ki, és lifttel is ellátják az épületet.

A Köztársaság tér rendezése és a Bazsalikom utca felújítása is egyelőre a tervezési szakaszban van, ez esetben jövőre tudják befejezni majd a munkálatokat. A Jövő laboratóriuma elnevezésű pályázat is nyertes volt, itt a berendezések és az eszközök összeírása van folyamatban, ezek beszerzése is egy hosszasabb folyamat lesz.

Soós Zoltán elmondta, hogy a részvételi költségvetésben legtöbb szavazatot kapott öltetek közül