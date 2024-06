A város magához ölelte ezt a színházat

A színházigazgató rámutatott, az ő és sokuk második otthonává és identitásuk részévé vált ez a színház. „És nemcsak az én identitásom, hanem a csíkszeredaiak identitásává is vált, hogy van egy Csíki Játékszín.

Azt hallottam, hogy még azok is büszkék rá, hogy van egy színházunk, akik nem is jártak itt soha”

– jegyezte meg humorosan. Hozzátette, ennek a szűk családnak, ami a társulatot jelenti, van egy kiterjesztett része is, és ez a közönség, amellyel együtt nőtt fel a csíkszeredai színház. „Ez a mi közönségünk talán a legjobb közönség, amit színház kaphat, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Nélküle nem léteznénk.”

Az est folyamán két részben levetítették azt a Csiki István Zsolt által készített filmet is, amely a csíkszeredai színházalapítás időszakát, a kezdeteket, valamint a jelenlegi törekvéseket mutatja be, betekintést nyújtva a kulisszák mögé. A filmben látható korabeli felvételeket a Csíki Tévé, a Rubin Stúdió és a Román Televízió Magyaradásának archívumából válogatták be, köszönhetően Daczó Katalinnak, Berszán Árus Györgynek, Csúcs Péternek és Csúcs Máriának.