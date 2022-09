A valós nyelvhasználatra koncentrál az új román tankönyv

Egyelőre digitális formában lapozható, nemsokára kézbe is vehetik a tankönyveket a diákok

Új szemléletű, a differenciált tantervnek megfelelő, magyar anyanyelvűeknek szóló román tankönyvet fogadott el a tanügyminisztérium. A kilencedikes diákoknak szóló tankönyv nagy erénye, hogy szakít azzal a hagyománnyal, hogy az irodalomtörténet kronológiáját mutatja be, és inkább a valós nyelvhasználatra koncentrál: abban segíti a nem román anyanyelvű diákokat, hogy kommunikálni tudjanak az ország nyelvén, például az orvosnál el tudják mondani, hogy mi fáj.

Szász Cs. Emese 2022. szeptember 18., 21:482022. szeptember 18., 21:48

A 2017–2018-as tanévtől érvényes, kisebbségeknek szóló specifikus tanterv lehetővé teszi a magyar tannyelvű iskoláknak, hogy differenciáltan oktassák a román nyelvet, vagyis másként oktatják a románt azoknak, akiknek nem anyanyelve az.

A differenciált oktatást 2017-ben az ötödikeseknek vezették be először, azok a tanulók tavaly lettek kilencedikesek, így tavaly megjelent az új román differenciált tanterv a líceumi osztályoknak is, ez pedig természetszerűen új tankönyvért is „kiált”.

Négy szerző írta az elméleti profilú 9. osztályosoknak szóló új román tankönyvet: Forgó Éva Erika Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Gimnáziumban tanít; Cserei Gyöngyvér a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Középiskola román szakos tanára; Kaitar Roxana és Pop Bogdana-Ioana Szatmárnémetiben a Hám János Római Katolikus Gimnáziumban tanítanak. Koordinátoruk, Elena Platon egyetemi előadótanár Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE). Az új tanterv sikeres alkalmazását jelenti „Négy szerzőből hárman tantervszerzők is vagyunk, vagyis én is részese voltam a tanterv kidolgozásának. Az új tankönyv pedig az új tanterv sikeres alkalmazását biztosítja.

Az új szemlélet abban rejlik, hogy teljesen más szempontból közelíti meg a román nyelv tanítását, a közös európai referenciáknak megfelelően nyelvi szinteket követ és a négy alapkompetenciát fejleszti

– magyarázta a Székelyhonnak Forgó Éva Erika román szakos tanár. Hozzátette, hogy az első kompetencia az írott és beszélt szöveg értése, a második az írott és beszélt szövegprodukció, a harmadik az interakció – de ez nem csak egyszerű párbeszédeket jelent, hanem

valós élethelyzetekből kiindulva tényleges személyközi interakciót kell létrehozni a diákoknak.

A negyedik kompetencia pedig – amely teljesen újdonság – a mediálás, amely egy nyelvi és kulturális közvetítő szerep betöltését jelenti. Forgó Éva Erika rámutatott, hogy

a különböző nyelvi szinteken lévő gyerekek betölthetik ezt a meditátori szerepet az osztályban, vagyis a románul jobban beszélő gyerekek segíthetnek a többinek.

Bár a fő mediátor az osztályban mindig a tanár, de az új tanterv lényege, hogy diákközpontú, így a diákot is be lehet vonni ebbe a segítő szerepbe. „A mediálás ugyanakkor azt is jelenti, hogy kultúrák közötti hidakat tud építeni, egyik kultúrából a nyelv segítségével átjár a másikba” – magyarázta a tanárnő.

A könyvet bárki letöltheti számítógépére vagy okostelefonjára Fotó: Rab Zoltán

Valós élethelyzetekből indul ki A tankönyv öt nagy témát tárgyal, gazdag szöveg- és képanyaggal rendelkezik, ugyanakkor nagyon vonzó formája van, a kiadó szerint is az egyik legmodernebb tankönyvük. Ugyanakkor

nagy hangsúlyt fektet a szóbeli kommunikációra: mind a hallott szöveg értésére, mind a szóbeli produkcióra.

Érdekes nyelvi játékokat javasol, illetve – talán, ami a legfontosabb – hiteles, aktuális kommunikációs helyzeteket mutat be, ezekben a helyzetekben kell mozogniuk a diákoknak, irodalmi és nem irodalmi szövegekkel kell dolgozniuk minden témánál. Ugyanakkor több mint száz digitális elemmel − játékkal, hanganyaggal− rendelkezik. A témák is nagyon aktuálisak. Igyekeztek olyan témákat javasolni, amelyek közel állnak a diákokhoz: a kamaszok és a könyvek, a technika a mindennapijainkban, az egészséges életmód.

Itt arra is fókuszálunk például, hogy hogyan mondja el románul, milyen tünetei vannak, ez vagy az fáj. Azt tapasztaltuk tanári pályánk során, hogy ez a rész nagyon hiányos, hogy nagyon ügyes, remekül vizsgázó gyerekek magabiztos felnőttek lehetnének, de azonnal egy frusztráció jelenik meg, amikor iskolán kívüli élethelyzetekben kell használni a román nyelvet. Ennek a tankönyvnek a segítségével ezek a gátak mind áthidalhatók. Ez a nagyon nagy újdonsága, hogy nagyon életközeli nyelvet tanít

– mondta a pedagógus. Az iskola és az oktatás, illetve az utazások az utolsó két téma, mindkettőben sok a kulturális vonatkozás, egyrészt a román kultúrához viszi közelebb a diákot, másrészt általános műveltségű, világirodalmi részei is vannak. „Végre eljutottunk oda ezzel a tantervvel, hogy igenis tudatosul a tanártársadalomban is, hogy nem mindegy, hogy egy anyanyelvi szinten beszélő diákot kell tanítani bizonyos tartalmakra a saját nyelvén, vagy egy nem anyanyelvén beszélő diáknak kell nyelvi ismereteket szerezni.

Egész más módszereket kell használni akkor, amikor nem anyanyelven szólal meg egy diák, és tulajdonképpen egy nyelvelsajátítási folyamatban van. Például nem érthet egy C1-es szintű (felsőfokú nyelvtudást igénylő) irodalmi szöveget még, amikor az ő valós nyelvi szintje, például B1-es, hanem ezt a nyelvet fel kell építeni

– hangsúlyozta Forgó Éva Erika. Hozzátette: a kilencedik osztályokban átlagban közép-haladó szinten vannak a diákok, ami a román nyelvtudást illeti, és az átlag azt jelenti, hogy

van olyan is, aki már nagyon jól beszéli a nyelvet, de olyan is, aki alig tud megszólalni annak ellenére, hogy túl van egy 8. osztályos záróvizsgán is román nyelvből.

Mind a négy tankönyvszerző magyar tannyelvű osztályokban tanít, mintegy húsz évnyi tapasztalattal rendelkezik, így sok olyan módszert tudtak bevinni a tankönyvbe, amelyet az évek során kipróbáltak, tudják, mi segít, mi az, amit pótolni kell.

Fotó: Rab Zoltán

Ne legyen megerőltető a romántanulás Az új tanterv és ennek megfelelően az új tankönyv is szakít azzal a régi hagyománnyal, hogy az irodalomtörténet kronológiáját mutatja be olyan tanulóknak, akik nem értik a nyelvet, inkább a nyelvi valóságra koncentrál. „Reméljük, hogy örömmel, haszonnal fogják forgatni a diákok.

A lényeg az lenne, hogy ne megerőltető folyamat legyen a tanulás, hanem természetes módon tudja elsajátítani azokat a nyelvi elemeket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy önálló és tudatos nyelvhasználóvá váljon a diák román nyelven