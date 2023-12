A vállalkozókhoz és a könyvelőkhöz szólnak: hozzuk vissza a pénzeket Bukarestből!

A már befizetett adóik civil, illetve egyházi szervezetek szponzorálására is felhasználható részének átirányítására buzdítja a Hargita megyei vállalkozókat és könyvelőiket a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA). A szervezet készített egy honlapot, amelyen egyebek mellett megtalálhatók a támogatható civil szervezetek adatai is.

Kovászna megyében intézményesen dolgoznak azon, hogy a vállalkozókat mozgósítva visszaigényeljék a már leadózott összegek azon részét, amelyeket civil egyesületek szponzorálására is felhasználhatnak a cégek – fejtette ki egy szerdán megtartott sajtótájékoztatón Máté Zsolt, az Erdély Magyar Látássérültekért Egyesület elnöke, a projekt ötletgazdája. Mint mondta,

legutóbb ott közel kétmillió lejt sikerült „visszahozni Bukarestből,” ezt pedig Hargita megyében is meg lehetne oldani.

Noha a vállalkozók már évtizedek óta rendelkezhetnek a befizetendő társasági adójuk egy részéről, az újdonság az, hogy most már az előző évük eredményei alapján befizetett pénzek bizonyos százalékáról is dönthetnek – fejtette ki Albert Sándor, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

Arról is beszélt, hogy a könyvelők feladata kiemelten fontos a már leadózott összegek utólagos felhasználásában, hiszen ők számítják ki a társasági adót, ezért ők tudják, hogy valójában mekkora, utólagosan felhasználható értékről is van szó. A cég ezt követően szponzorszerződéseket köthet az általa választott civil szervezetekkel, hogy a rendelkezésére álló összegből szponzorálja őket. A folyamat során a 177-es formanyomtatvány kitöltésével kell jelezni az adóhatóságnak, hogy mennyi pénzt szeretnének átirányítani a kiválasztott civil és egyházi szervezeteknek. A továbbiakban az adóhatóság folyósítja az összegeket a vállalkozó kérésére.

Ezen támogatásnak kiemelt előnye, hogy a civil szervezetek nem kell feltétlenül előre meghatározott projektekre fordítsák a pénzt, hanem a működésükre is felhasználhatják – folytatta Albert, megjegyezve, hogy a vállalkozó természetesen megszabhatja, hogy mire fordítsák ezt az összeget. Fontos azonban, hogy legyen anyagi kerete a szervezeteknek irodák és személyzet fenntartására, ugyanis pályázati forrásokból például sokszor nincs lehetőség ilyen jellegű finanszírozásra.

Albert Sándor kiemelte, érzi ő is, hogy „egy kicsit hegy alatt abrakolásnak számít” a decemberben elkezdett mozgósítás, hiszen ezt július végén kellett volna elkezdeni, de bízik benne, hogy így sem marad el az eredmény. Mindemellett örül, hogy céljainak megfelelően az SZKA elindította a kampányt és reméli, hogy jövőre hamarabb startol majd a kezdeményezés.

Itt a civil szervezetek tevékenységéről, céljairól, adatairól lehet tájékozódni.

Az eseményen jelen volt Kirmájer Erika, a csíkszeredai Leaders for all Egyesület projektvezetője, aki teljes mértékben meg van győződve a projekt fontosságáról. Ők is igyekeznek mindent megtenni a civil és a vállalkozói szféra kapcsolódása érdekében, hiszen ez a záloga annak, hogy egy szebb, élhetőbb közösséget alakíthassanak ki.