A vadak és az autósok biztonságát is szolgálják a felüljárók

A tervezett A8-as autópálya, amely Marosvásárhelyt köti majd össze Jászvásárral, igen komoly veszélyt jelent a barnamedvék élőhelyeire: fontos ökológiai folyosókat, telelőhelyeket szel majd át a nyomvonal, ami nemcsak a vadállomány, hanem a közlekedők számára is veszélyes. A Milvus Csoport több mint tíz éve kutatja a medvéket, s most több javaslatukat is beépítik a megépülendő autópálya Marosvásárhely–Nyárádszereda szakaszán.

Óriási sikerként könyvelik el a Milvus Csoport munkatársai, hogy több mint 10 évnyi terepen való adatgyűjtést, felméréseket, bemutatókat, tárgyalásokat és lobbizást követően, az EPC Környezetvédelmi Szaktanácsadóval közösen sikerült elfogadtatni a javaslataikat, így két felüljáró is épül az A8-as autópálya Marosvásárhely–Nyárádszereda szakaszán. A zöldhídnak is nevezett felüljárók lehetővé teszik a vadállatok szabad mozgását, és egyben növelik az utasok biztonságát. Domokos Csaba biológus a Székelyhonnak elmondta, hogy ők csak 2009 környékén értesültek a készülő autópályáról, de egy szerencsés véletlen folytán már volt egy folyamatban lévő kutatásuk, így már meglévő adatokra is tudtak hivatkozni.

Harmincöt medvére szereltünk GPS-nyomkövetős nyakörvet, s van egy színes térképünk is arról, hogy ezek a vadak hol keresztezték a tervezett autópálya nyomvonalát

– mutatott rá a biológus. Hozzátette, a medvék nagy részét a Görgényi-hegységben fogták be Szováta és Parajd között, valamint Havad község környékén, így több átjáró medvéről itt tudnak, de a közeljövőben épülő Marosvásárhely–Nyárádszereda szakaszon is átjárkált egy nagyvad. „A Vásárhelytől Nyárádszeredáig tartó autópálya-szakaszon az a gond, hogy a Nyárád völgyén fog végigmenni, amely teljesen lapos, emiatt a pálya technikai tervébe sem terveztek nagyobb hidakat, felüljárókat. Sok esetben ugyanis ezek is megfelelőek lehetnek az állatok számára, hidak, viaduktok, alagutak, amelynek a tetején az állatok szabadon tudnak járkálni. Viszont mivel itt teljesen lapos területről van szó, ilyenek nem voltak betervezve, ezért ilyen speciális szerkezetekre van szükség, amit zöld hídnak is szoktak nevezni” – magyarázta a biológus.

Domokos Csaba hozzátette, Romániában csupán három ilyen van egyelőre, de nyugaton bevett szokás, hogy az autópályákra építenek zöldhidakat, amelyeken átkelhetnek a vadak. Ez egy betonhíd gyakorlatilag – magyarázta Domokos Csaba –, amelynek a tetején a talajréteg és a növényzet lemásolja a tájat, a medvék esetén ez legalább száz méter széles kell legyen ahhoz, hogy jó eséllyel használják őket. Ugyanakkor a közelében nem szabad magas építmény legyen, hang- és fényszigeteltnek kell lennie, hogy az állatokat itt ne zavarja az autópályáról beszűrődő fény és zaj. A biológus rámutat,

a standard 1,80 méter magas háló az autópályák mellett a medvéknek nem jelent akadályt, de a szarvas is könnyedén átugorja.

A leendő autópálya ezen szakaszát azonban ezúttal teljes hosszában megerősített, medvebiztos kerítéssel látják el, amely egyrészt 3 méter magas, másrészt az alsó része földbe ásott, a felső része pedig kifelé hajlik. „Mindezekre azért is van szükség, mert ha egy medve vagy egy másik nagyvad bekerül az autópályára, az végzetes balesetet okozhat” – hangsúlyozta a Milvus szakembere, rámutatva, hogy Romániában többször is megtörtént, hogy medvét ütöttek el autópályán, de egy teljes vaddisznókonda is okozott már balesetet. Hirdetés Minderre már megvan a pénz és az akarat, de Domokos Csaba örömmel újságolta, hogy a többi szakasz kapcsán is folynak tárgyalások, a Nyárádszeredától Németvásárig (Târgu Neamț) tartó szakasz jóval hosszabb, és több medveélőhelyet keresztez, több kutatási adatuk is van nyakörves medvék kapcsán arról a területről, annak a környezetvédelmi hatástanulmánya azonban csak most készül.