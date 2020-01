A tragédia mellett a megmaradást is jelképezi a madéfalvi veszedelem

• Fotó: Gábos Albin

Magatartásunkkal igyekszünk példát mutatni annak a többségi társadalomnak, amely mind a gazdasági fellendülés, mind a szellemi megújulás terén elég gyengén teljesít. Összetartozunk, Bonyhádtól Madéfalváig. Felelősek vagyunk azért a helyért, ahol élünk. A szülőföldünkért, közösségeinkért és egymásért is. A megemlékezés összekapcsol bennünket, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a munkásságunk által jövőt építünk. Mert az utókor számára a helyi erős gazdaság megalapozása a fennmaradás záloga” – hangsúlyozta Csibi.

„Még ha sorjában jönnek is az úzvölgyi hangulatkeltések, akkor sem szabad engednünk a provokációknak. Mi

A továbbiakban Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök arról beszélt, hogy a székelyek az elmúlt ezer évben hozzászoktak a harchoz, és az összes eddigi csatát őrzi a közösségi emlékezet.

„A székely emberek azonban nemcsak a csatákra emlékeznek, hanem azt is pontosan tudják, hogy ha a haza úgy kívánta, az első sorban, az élvonalban álltak. A székelyek számára egyvalami mindig előrevalóbb volt minden birodalmi érdeknél. Mindennél fontosabb volt, hogy szabadok legyenek szülőföldjükön, otthonaikban” – fogalmazott Borboly.

Győztes és vesztes csaták

Sebestyén István népdalénekes rövid előadása után Pánczél Károly magyar országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke szólt a megemlékezőkhöz. Köszöntő beszédének elején csodának nevezte, hogy január 7-én magyar nyelven emlékezhettek meg a madéfalvi veszedelem áldozatairól.

Ha visszanézzük a mögöttünk lévő viharos évszázadokat, csoda, hogy ma itt vagyunk, magyarul beszélünk, csoda, hogy itt meg tudunk emlékezni

– emelte ki a képviselő. Arra is kitért, hogy 1764. január 7-e egy fordulópont volt, ez a dátum a székelyek mészárlásaként íródott be a történelembe. „Több mint kétszázan vesztették életüket a vérfürdőben. Ugyanakkor nem szabad, hogy a madéfalvi mészárlás emlékköve csak ezt üzenje számunkra. Kell hogy lássuk a veszteség mögött a reményt is. A megpróbáltatásokra ugyanis nekünk, magyaroknak már régóta megvan a válaszunk. Ez pedig a mindennek ellenére való megmaradás” – húzta alá Pánczél Károly.