A tiltakozás nem állította le a rendezési elképzeléseket

Miután a nyilvános térben is nagy vitát váltott ki a csíkszeredai Tanorok utca egy beépítetlen részére készült övezeti rendezési terv (PUZ), amely ellen a közelben lakók, illetve az érintett terület többségi tulajdonosai is tiltakoztak, a folyamat nem állt meg, halad a maga útján.

A csíkszeredai Tanorok utca egy beépítetlen részére vonatkozó ingatlanfejlesztési elképzelések, és az érintett terület kisebbségi, illetve többségi tulajdonosainak ezzel kapcsolatos nézetkülönbségei részletesen is nyilvánosságra kerültek néhány hónappal ezelőtt, utána pedig közvitát is tartottak a rendezési tervről. Igaz, azon csak az ellenzők jelentek meg, és az igazi vita elmaradt, a folyamat azonban nem állt le – tudtuk meg Albert Sándortól.

A csíkszeredai városháza főépítésze kérdésünkre elmondta, a beruházó nem tett le arról a szándékáról, hogy kisebb méretű társasházakat építsen, és a közvitán elhangzott, illetve a tervtanács által megfogalmazott észrevételek alapján már egy újabb változatot készített. A rendezési terv így már majdnem elfogadható, ehhez még a tulajdonosok beleegyezése kell. Ezért

levelet küld a polgármesteri hivatal az érintett területtulajdonosoknak, akik a terv által érintett övezetben vannak, hogy nyilvánítsák ki, egyetértenek ezzel, vagy nem.

Ha nem, akkor valószínűleg a rendezési terv szabályozása csak arra a területre fog kiterjedni, amelyre megvan a beleegyezés, a másik rész elemzett területként marad, amelyen lehet akár készíteni egy törvényes családi házas parcellázást, vagy egyebet, de ez nem lesz szabályozó erejű. Ott a tulajdonosok készíthetnek olyan rendezési tervet, amelyet ők szeretnének, ha ezzel nem értenek egyet – részletezte a helyzetet a főépítész.

Hozzátette, arra is számítanak, hogy ezt a megoldást, amelyet az építési felügyelőség is javasolt, meg fogják támadni, valószínűleg per is lesz belőle. Albert Sándor szerint szakmailag hasznosabb lett volna, ha a területtulajdonosok egyetértenek.

Ő nem tartja annyira rossznak, hogy családi házas övezetbe kisebb méretű társasházak épüljenek, a városban már van erre példa, az országban és külföldön is bevett gyakorlat.

Több okból kifogásolják

Az említett PUZ egy 2 hektáros beépítetlen telek szabályozására készült, az urbanisztikai előírások szerint legalább ekkora terület számára kell rendezési tervet készíteni.

A négy, egyenként nyolc lakásos társasházakat építeni szándékozó ingatlanfejlesztő viszont csak 0,70 hektáros tulajdonrésszel rendelkezik a 2 hektárból, a nagyobbik rész olyan szomszédoké, akik ellenzik az elképzelést.

Ők földszintes és manzárdos családi házakat szeretnének az érintett területen, nem pedig a földszint és emelet, valamint manzárd, illetve visszahúzott tetőtér építésével készülő társasházakat – ezt az általános városrendezési terv (PUG) megengedi. Azt kifogásolták, hogy nem értesítették őket a tervről, megnövekedő forgalomtól tartanak, amelyet a meglévő infrastruktúra nem bír el, de az is felmerült, hogy a társasházak építése miatt saját ingatlanjaik értéke csökkenni fog.