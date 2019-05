A tervezettnél sokkal többe kerül a napközi

Kezdetben mindössze azt tervezte az önkormányzat, hogy beépíti a régi épület tetőterét, és ott új termeket alakítanak ki. Erre a fejlesztési minisztériumtól támogatást is nyert. Amikor elkezdődött a munkálat,

egy szakhatósági felmérés kiderítette, hogy a meglévő falak nem bírnák el azt a megterhelést, ami a beépítéssel járna.

A falakat meg kellett erősíteni, az alsó szint mennyezetét kicserélni, a falak tetejére betonkoszorút építeni. Amikor ez megtörtént, kiderült, hogy a plusz súlytól a falak süllyedni kezdtek. Emiatt meg kellett bontani a padlót is. Mindezek pedig maguk után vonták, hogy az épületgépészet (víz-, villany-, fűtéshálózat) is cserére szorul. A szükséges munkálatokhoz igazítva módosítani kellett a terveket is. Ezek május végére készülnek el, és akkor írhatják ki az újabb közbeszerzést a kivitelezésre – közölte érdeklődésünkre Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.

A fejlesztés az előzetes számítások szerint 800 ezer lejbe került volna, az új tervek szerint azonban több mint 1,46 millió lejbe kerül majd a kerítés formájáról „ceruzás” napközinek nevezett épület felújítása. A polgármester elmondása szerint ez így még mindig kevesebb, mint ha egy teljesen újat építettek volna.