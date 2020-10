A tervezett összegeket többnyire befizették a cégek és magánszemélyek

Szeptember utolsó napjáig büntetőkamat nélkül fizethetünk helyi adót és illetéket. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Az épület-, telek- és gépkocsiadót szeptember 30-ig kell befizetni, a más jellegű adókat és illetékeket, mint például az általános nagytakarításért vagy a közterületet elfoglaló fedett parkolókért fizetendő illetékeket negyedévente kell törleszteni. Az adófizetők nagy része egy összegben szokta kifizetni a kirótt összegeket, egyre többen online.

Nem igazolódott be a pesszimista forgatókönyv

A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályának vezetője, Szövérfi László a Székelyhonnak elmondta, nem igazolódott be a félelmük, nem csökkent a befizetések aránya Marosvásárhelyen. Beszélt arról, hogy a járványügyi helyzet miatt arra számítottak, hogy különösen a jogi személyek esetében csökkenni fog az adók törlesztésének mennyisége. De nem így történt,

jelen pillanatban, akárcsak a tavaly, az éves adók és illetékek 75 százalékát már kifizették a marosvásárhelyi magánszemélyek és cégek.

Szövérfi elmondta, pontos adatokkal csak október elején tud szolgálni, de eddig úgy tűnik, hogy a tavalyihoz hasonló befizetések lesznek. Azt is elmondta, hogy általában a jogi személyek az utolsó napokban szoktak fizetni, így még jövő hét elején is erre számítanak.

HIRDETÉS

Marosvásárhelyen a városházán működő pénztár mellett a Bolyai utcában és a Tudor lakótelepen lévő pénztárnál is lehet fizetni, de a Kós Károly utcában, a közterület-rendezési igazgatóságnál, valamint a lakosság-nyilvántartónál lévő pénztárnál is.

Még pár napig fizethetnek

A csíkszeredai polgármesteri hivatal adóügyi osztályának vezetőjétől, Rodica Țiriactól megtudtuk, hogy a magánszemélyek közül nagyon sokan még márciusban, a járvány kezdete előtt kifizették a kirótt adókat, de sokan jöttek akkor is, amikor újra megnyitották a pénztárakat. A jogi személyek közül az év első felében elsősorban az épületadót törlesztették többen, hiszen arra ők is tízszázalékos kedvezményt kapnak.

Arra számítottunk, hogy nagyobb bevételkieséseink lesznek, de ez nem következett be.

„A vártál valamivel kisebb összegeket fizettek eddig a jogi személyek, de legtöbben az utolsó percben utalnak, így szeptember 30-ig még beérkezhetnek a különbségek. Mivel a csíkszeredai önkormányzat adókedvezményt biztosított azoknak a cégeknek, amelyeket sújtottak a járvány miatti megszorítások, vannak, akik várják, hogy ezt az kedvezményt számítsuk ki, hogy tudják, mennyivel kevesebbet kell törlesszenek. Összességében elmondható, hogy a költségvetésben előirányzott bevételek ezen a téren nagyjából teljesülnek. Pontos adatokat csak a határidő lejárta után tudunk mondani” – nyilatkozta az illetékes.

Székelyudvarhelyen kevesebben fizettek

Augusztus végén a székelyudvarhelyi városháza adóosztályára átlagosan az adófizetők 70 százaléka fizette be az adóit – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivőjétől, aki azt is elmondta, hogy a magánszemélyeknél az épületek utáni adó esetében 70, a területek esetében 77 százalékos befizetési arányról számolhatunk be.

Jogi személyek esetében ez 70 és 67 százalék, ugyanebben a sorrendben. Az autók esetében a magánszemélyeknél 65, jogi személyeknél pedig 77 százalékos az arány. Mindenik esetben körülbelül 5–10 százalékkal kisebb a befizetési arány a tavalyi hasonló mérleghez képest.

A legnagyobb eltérés a magánszemélyek épületadóinál tapasztalható: 15 százalékkal kevesebb itt a befizetések aránya idén.

Gyergyószentmiklóson is jó volt az adófizetési kedv – tudtuk meg a városháza sajtószóvivőjétől, Kertész Lászlótól. Mint elmondta, a szeptemberig betervezett bevételek 80 százaléka megvalósult, a fizikai személyek és a cégek nagyrésze is törlesztette a kirótt összegeket.