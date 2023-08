A terveknek megfelelően zajlik a sepsiszentgyörgyi speciális iskola felújítása

A volt iskolaépület ugyanakkor teljes körű belső felújításon is átesik. Ideális esetben akár az év végéig is befejezhetik a munkálatokat, csak a bútorzat ügye kérdéses még – tájékoztatott Kovács Attila aligazgató, hozzátéve, hogy arra az oktatási minisztérium hirdetett pályázatot, de az eredményeket még nem tették közzé.

a tíz évvel ezelőtti 123 gyermekhez képest az elmúlt tanévben 153-an voltak az iskolásban, az osztályközösségek száma 14-ről 22-re nőtt, de az óvódai csoportok száma is egyről háromra gyarapodott.

A gyermekek közül többen élnek súlyos fogyatékkal, ez azt jelenti, hogy ők már akár 4-en is osztályt alkotnak, és külön térre van szükségük. Az enyhébben sérültek is csak 8-12 fős osztályokban tanulnak, ráadásul mindenkinek jár az egyéni fejlesztés is, ehhez pedig 10 terápiás terem áll majd rendelkezésükre a felújítás után.

A speciális iskola felújítására 2020 végén szerződött Kovászna Megye Tanácsa a közigazgatási minisztériummal, és tavaly augusztusban fogtak neki a munkálatoknak. A beruházás összértéke 27 millió lej.