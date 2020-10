A tervek szerint már idén felállítják Bethlen Gábor szobrát Marosvásárhelyen

A talapzat áll a város főterén, már csak a szobor kell felkerüljön rá. • Fotó: Haáz Vince

Arról is beszámol a volt városi RMDSZ-elnök, hogy Harmath István művész alkotását Sántha Csaba szovátai öntőmester műhelyében öntötték ki. Mind az alkotói, mind a kiöntési munka költségeit kifizették.

mindössze egynapos munka választ el a szobor végleges felállításától, hiszen a talapzat körül a területrendezés is készen van.

A szobrot előbb Szovátáról Marosvásárhelyre kell szállítani, majd a már meglévő talapzatra helyezni, és ki kell tűzni leleplezésének dátumát – számolt be megkeresésünkre a szóvivő, hozzátéve, hogy a pontos dátumot ezután rögzíti az önkormányzat, és időben tájékoztatja erről a marosvásárhelyieket. „A leleplezésre még ebben az évben sor kerül” – hangsúlyozta a szóvivő.

Ahogy Vass Levente fogalmaz, a talapzatra a Bethlen Gábor felirat is mindössze a szeptember 27-i választásokat követően került fel, ezzel is megelőzve, hogy a projekt politikai töltetet nyerjen.

A november 15-ei dátumot azért is tartja fontosnak a politikus, mert az a Magyar Szórvány Napja is, ami a Maros megyeiek és a marosvásárhelyiek számára is kiemelt fontossággal bír.