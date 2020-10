A telkek és ingatlanok tulajdonoscseréjét nem befolyásolta a járvány

Sok lakás, de sok üzlethelyiség is gazdát cserélt idén a járványhelyzet ellenére is. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A telekkönyvekben történt változást a kataszteri hivatalok jegyzik, amelyek havonta egyszer statisztikai adatokat tesznek közzé a módosításokról. Ezekből kiderül, hogy hány telek, épület cserélt gazdát, hányra tettek jelzálogot. A tavalyi és idei adatokból kiderül, hogy

jelentős visszaesés a telkek és ingatlanok adásvétele terén áprilisban és májusban volt, amikor a közjegyzői irodák nagy része zárva volt és nem lehetett hivatalos iratokat hitelesíteni.

15 százalékos csökkenés érezhető

Az árak nem csökkentek, de az üzletkötések száma kis visszaesést mutat – mondta kérdésünkre Faluvégi Sándor marosvásárhelyi ingatlanügynök, kiemelve: a járvány kezdete óta 15 százalékos visszaesés tapasztalható, ami az adásvételeket illeti, de reméli, hogy nem lesz további csökkenés. „A vásárlási kedve nem csökkent, kicsit megváltoztak az igények.

Míg eddig az 1-2 szobás tömbházlakások iránt volt nagy a kereslet, most inkább kertes házakat keresnek a vásárlók.

Az átlagosnál több kérésünk volt telkekre, különösen a városközeli településeken levő földek iránt nőtt meg a kereslet. Az árak stagnáltak, nem csökkentek, ahogy a járvány kezdetekor gondolták” – mondta a szakértő, akitől azt is megtudtuk, hogy

az egyetemisták online oktatása miatt estek az albérletárak, sok lakás maradt bérlő nélkül.

Szeptemberben újra jók a mutatók

A Maros Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal kimutatásai szerint a járvány és a miatta kialakult helyzet csak áprilisban és májusban befolyásolta az ingatlanpiacot. Áprilisban csaknem félezerrel, pontosabban 487-el kevesebb tulajdonoscsere történt, mint egy átlagos hónapban. Marcel Grigore igazgató a sajtónak elmondta, hogy

júniustól újra lendületet vett az adásvétel, s szeptemberben már meghaladta a tavalyi év hasonló hónapját.

Szeptemberben 400-al több adásvételt jegyeztek be a telkek, lakások és üzlethelyiségek esetében, mint augusztusban.

Tavalyi év szeptemberéhez képest 27 százalékkal több ingatlan cserélt gazdát, szám szerint 1151.

Míg tavaly szeptemberben 552 külterület eladását iktatták, idén ez a száma elérte a 711-et. Ezen számok tükrében Maros megye szeptemberben országos szinten a 12. helyen volt az adásvételek tekintetében, s ez számára egy megszokott hely. Ami a megyén belüli leosztás illeti, a legtöbb szerződést Marosvásárhelyen iktatták, de a környező települések sem maradtak le,

sok adásvétel volt Jedden, Marosszentkirályon és Koronkában is.

Vásárhelyt és a peremtelepüléseket Szászrégen követi, az ötödik helyen van, ami az idén szeptemberig megkötött adásvételeket illeti.

Nem volt jelentős visszaesés

A Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal vezetője, Sorin Truță a Székelyhonnak elmondta, hogy

míg tavaly január-szeptember között a magánszemélyek 710, telekkönyvet is érintő adásvételt eszközöltek, addig idén 593-ra került sor.

A jogi személyek sokkal aktívabbak voltak az ingatlanpiacon, tavaly 9128 tranzakció történt kérésükre, míg idén szeptember végéig 8612. Azt is megtudtuk, hogy míg tavaly 467, idén csak 365 tulajdonjogra jegyeztek jelzálogot, feltételhez kötve a tulajdonoscserét.

Az igazgató szerint elsősorban a szükségállapot idején fagyott be teljesen a telkek és ingatlanok adásvétele, de aztán lassan újraindult. Mint kiemelte jelenleg úgy a magánszemélyek, mint a cégek, de a közjegyzői irodák is online küldhetik be a módosítási kéréseket, igényelhetnek adatokat, s ez jelentősen lecsökkenti a személyes találkozások, az ügyfélfogadások számát.