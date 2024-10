A téli időszakra lesz helyi disznóhús Hargita megyében

„Négy vágópont van, ahonnan a disznóhúst meg lehet venni. Nincsenek akkora vágóhídjaink, ahol 200-300 állatot vágnának le minden nap, remélem, nem is lesznek ilyenek, mert az már túl sok lenne, azok már nem is a helyi piacokra dolgoznak.

Aki biztos helyről szerezné be a disznóhúst, tehát engedélyezett vágópontból, feliratkozhat rá ezeknél a vágópontoknál, ez a négy vágópont biztosan ellátja a szükségletet a megyében. A háztáji körülmények közt nevelt disznókat továbbra is csak családi fogyasztásra lehet levágni”

Sajnos, van egy ilyen vetülete is a dolognak. Tarthatnának a gazdák több sertést is, és vágni is lehetne többet, de ha nincs rá megfelelő vásárlóerő, akkor nincs értelme” – fogalmazott, megjegyezve, hiába nevelnének több állatot a konform sertéstartó gazdaságokban is, ha végül az állománynak csak egy részét vennék át tőlük a vágópontok.