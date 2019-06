A téglából, betonból készült garázsokat is le kell bontani

Noha több mint egy hónappal a bontási határidő lejárta után is megvan még a Csíkszeredában közterületre téglából és betonból épült garázsok túlnyomó része, ezek már nem sokáig maradhatnak. A polgármesteri hivatal kényszerítő lépésekre készül.

Téglából készült garázst is bontottak, de nagy többségük még a helyén van • Fotó: Gábos Albin

Úgy is lehetne mondani, hogy a bádog ment, a tégla maradt a csíkszeredai garázsok esetében. Mindez azért, mert bár a bontást elrendelő helyi önkormányzati határozat által megszabott április végi határidő rég lejárt,

a tégla vagy beton felhasználásával épült mintegy 90 garázs többsége most is áll.

Láttunk ugyan a Kalász lakótelepen már szétvert téglagarázst is, de a tulajdonosok többsége megpróbálta ezeket megtartani. E célból több folyamodványt is iktattak a polgármesteri hivatalban, amelyekben azt kérik, hogy az építményeket ne kelljen lebontani, mert építési engedéllyel rendelkeznek. A bádoggarázsok közül is próbáltak megmenteni néhányat – egy Müller László utcai zárt udvaron lévőket – tulajdonosaik, kéréseikben arra hivatkozva, hogy ezek az építmények nem zavarnak senkit, tudtuk meg Veres Csabától, a polgármesteri hivatal városellenőrzési és kényszervégrehajtási osztályának vezetőjétől.

HIRDETÉS

Az illetékes szerint a téglából épült garázsok tulajdonosai közül csak néhányan rendelkeznek ilyen épületek számára kiadott építési engedélyekkel. Korábban az is elhangzott a helyzettel kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy ezen építmények jogi helyzete rendezett legyen,

az építési engedély mellett az elfoglalt terület használati vagy tulajdonjogával is rendelkezniük kellene a tulajdonosoknak.

Utóbbi viszont hiányzik.

A késlekedés nem jelenti azt, hogy a bontási határidő lejárta után is álló garázsok megmaradnának – ez derült ki a Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármesterrel folytatott beszélgetésünkből. Az elöljáró kérdésünkre elmondta, a le nem bontott építmények tulajdonosai egy második felszólítást is kaptak, ennek eredményei már látszanak. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal a pünkösdi búcsú után minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a közterületre épült, még meglévő garázsokat lebontsák.