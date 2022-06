A taxizás drágításáról szavaznak Székelyudvarhelyen

Legtöbb 3,84 lejt kérhetnek áfa nélkül kilométerenként a székelyudvarhelyi taxisok nappal a szállításért, amennyiben ezt a helyi önkormányzati képviselők is jóváhagyják csütörtöki ülésükön. A drágítást a szolgáltatók igényelték a megemelkedett üzemagyagárak miatt. Nagyobb növelést egyelőre nem szeretnének, hiszen klienseik számának csökkenésétől tartanak.

Időközben el is készült a határozattervezet, amelyről csütörtökön fognak dönteni a képviselők. A dokumentumokban az áll, hogy

Egyelőre ennyit emelnek

Kelemen András, a City Taxi vállalat egyik tulajdonosa lapunknak elmondta, noha korábban ezt nem tették meg, most már kénytelenek voltak drágítást kérni a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak miatt.

„Az utolsó áremelésünk óta konkrétan a duplájára nőttek az üzemanyagárak. Most már éppen csak ki tudjuk fizetni a sofőröket, de voltak olyan hónapok is, amelyeket hiánnyal zártunk. Más városokban már drágítottak, de mi kivártunk. Most már nem tehetünk mást itt sem” – magyarázta.

A drágítással kapcsolatos kérésüket egyébként több mint két hónapja iktatták a polgármesteri hivatalnál, és már azóta is jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak. Ettől függetlenül Kelemen kijelentette, egyelőre nem szeretnének nagyobb díjszabásban gondolkodni a tanács elé terjesztettnél, mivel tisztában vannak vele, hogy