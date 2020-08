A tavaszi kilátások ellenére jó az idei termésátlag Hargita megyében

Az erős tavaszi szárazság, majd a nyár eleji szüntelen esőzések ellenére jó termésidényt zár a Hargita megyei mezőgazdaság. Több növénykultúra termésátlaga is meghaladja kissé a tavalyi átlagértéket, de a gazdák kiadásai is nőttek. A koronavírus-járvány miatt ugyanakkor a szokásosnál nehézkesebb a burgonyaszedéshez szükséges munkaerő toborzása is.

Learatták a gabonát, nem lehet panaszkodni az idei termésre • Fotó: Pinti Attila

„Annak ellenére, hogy sok bajjal – fagyos tavasszal és szárazsággal – járt ez az év”, a termés szempontjából „jó közepesnek” nevezhető – értékelte lapunknak a végéhez közeledő mezőgazdasági idényt Török Jenő. A Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője elmondta:

a kedvezőtlen tavaszi körülmények után helyrejött a legtöbb növénykultúra.

A búzát már nagyrészt learatták megyeszerte, mindössze Gyegyószentmiklós környékén vár még betakarításra egy kevés.

A termésátlag 3600 kilogramm hektáronként, ez kevéssel még jobb is, mint a tavalyi 3400 kilogrammos átlagérték.

Ugyanakkor jó a búza felvásárlási ára is, a kenyérbúzáé eléri a 0,8 lejt kilogrammonként – tájékoztatott Török Jenő. Jónak mondható a tavaszi árpa hektáronkénti 2400 kilogrammos termésátlaga is, kissé jobb a tavalyinál ez is.

A bizakodásra nem sok okot adó tavaszi időjárás ellenére nyár végére megszépültek a kukoricaföldek is, jól jött ezeken a hét eleji bőséges esőzés is.

Aránylag szépek a kukoricák, a silókukorica is, és a cukorrépa is jól alakul

– fejtette ki Török.