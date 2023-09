A tavalyinál jobb a burgonyatermés, a kukoricatermést a vadak is „dicsérik”

Jobb az idei burgonyatermés a tavalyinál Hargita megyében, de nem biztos, hogy bejöttek a számításai azoknak a gazdáknak, akik az optimálisnál nagyobb befektetésekkel extra profitot szerettek volna elérni. A silókukorica-termés is jó, helyenként az 50 tonnát is eléri hektáronként, de a rengeteg vadkár beárnyékolja a jó termésadatokat.

Javában zajlik már a pityóka betakarítása Hargita megyében – a gazdák idén a tavalyinál jobb termésnek örülhetnek. A termésmennyiség nagyon változó, hektáronként 18-40 tonna között mozog – tudtuk meg Romfeld Zsolttól, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. „Attól függ, hogy ki hogyan gazdálkodott, továbbá a vízellátástól is. Voltak problémák ültetéskor, ugyanis víztöbblet volt, illetve ez előfordult a vegetációs időszakban is, ezért az adott terület, illetve az alkalmazott technológia függvényében így változik a termésmennyiség.

– fogalmazott. A megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a termés minősége is jó, azaz

Belülről dézsmálják meg a kukoricatáblákat

A silókukorica-termés is jó idén, ez a 30-40, sőt helyenként az 50 tonnát is eléri hektáronként, de a gazdáknak, illetve a szakhatóságnak is nagyon sok problémát okoznak a vadkárok. „Jelenleg is folytatjuk a vadak által okozott károk felmérését a környezetvédelmi ügynökséggel és az önkormányzatokkal közösen.