A tanintézetek hetek óta készülnek erre a tanévnyitóra

Rendkívüli tanév kezdődik ma a koronavírus-világjárvány és az amiatt bevezetett óvintézkedések nyomán. A legtöbb oktatási intézményben nem tartanak ma tanévnyitó ünnepséget, és a szülők, hozzátartozók az óvodásokat, kisiskolásokat csak az iskola bejáratáig, kapujáig kísérhetik el. Az iskolák honlapján közzétették, hogy melyik osztály hánykor kell ott legyen, és azt is leszögezték, hogy hétfőn csupán egy kis megbeszélés, osztályfőnöki óra lesz a diákokkal.

Az iskolákon nem múlik. A járványveszély miatt rengeteg a betartandó szabály • Fotó: Veres Nándor

Kerüljék a tömegközlekedési eszközöket, ne nyúljanak ugyanahhoz a könyvhöz, labdához, viseljék a maszkot, tartsanak távolságot, rendszeresen fertőtlenítsék a kezüket, gyakran megérintett személyes tárgyaikat – többek között ezekkel a tanácsokkal batyuzták fel a bukaresti hatóságok a diákokat a ma kezdődő rendkívüli tanév előtt.

Az oktatási minisztérium pénteki tájékoztatása szerint 12 610 oktatási intézményben kezdődik el a 2020–2021-es tanév a zöld forgatókönyv szerint, vagyis a diákok végre visszatérhetnek az iskolapadokba. 4892 intézményben eközben a sárga forgatókönyvet alkalmazzák, ami szerint hibrid rendszerben kezdenek, azaz a diákok egy része bejár az oktatási intézménybe, a többiek online vesznek részt az órákon. A járvány jelenléte miatt kizárólag online oktatást lehetővé tevő vörös forgatókönyvet 238 iskolában alkalmazzák. A tanügyi tárca közlése szerint eközben van hét olyan iskola, ahol vegyes forgatókönyv – a zöld és a sárga kombinálásával – alapján rajtol a tanév.

HIRDETÉS

Hatósági javaslatok diákoknak

„A betegség tüneteit mutató tanulók ne menjenek iskolába, a szülőknek pedig hasonló esetben kötelességük értesíteni az oktatási intézményt és a háziorvost” – figyelmeztetett a hétvégén a tanévkezdésre hangolva a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A hatóságok számos szabályt és javaslatot fogalmaztak meg a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében az iskolát hétfőn kezdő diákok és pedagógusok számára. Ezek szerint

a szülők, vagy a gyerekeket iskolába elkísérő személyek nem léphetnek be az iskolába, csak rendkívüli, az iskola vezetősége által jóváhagyott helyzetben.

A krónikus betegségben szenvedő gyerekek, illetve azok, akik egy lakásban laknak krónikus betegségben szenvedő családtagokkal, online csatlakozhatnak a tanításhoz, amennyiben a szülők erre igényt tartanak és felmutatják a háziorvos, vagy a szakorvos által kiállított igazolást. Ha a gyermek legalább 3 egymást követő napon hiányzik az iskolából, a háziorvos által kiállított igazolással jelentkezhet ismét az oktatási intézményben.

Maszkviselési tudnivalók

A GCS ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az osztályteremben kötelező módon viselt arcmaszknak fednie kell mind az orrot, mind a szájat. A maszk helyes viselése lehetővé teszi, hogy beltérben egymástól 1 méteres távolságban tartózkodjanak a diákok és a tanárok. A szabadban szintén indokolt a maszk viselése, ha a személyek között nem lehet betartani az 1,5 méteres biztonsági távolságot, vagy pedig kis területen sok ember tartózkodik. „A maszk személyes tárgy, nem lehet más személyeknek odaadni használatra” – szögezi le a GCS.

Az osztályteremben be kell tartani a biztonsági távolságot a tanórák alatt, a szünetekben, illetve az iskolába érkezéskor és távozáskor.

A hatóságok a kéz gyakori fertőtlenítésének, vagy szappannal és vízzel történő mosásának fontosságát is aláhúzzák, hangsúlyozva, hogy a gyakran megérintett személyes tárgyakat is fertőtleníteni kell. Az osztálytermekben a diákok nem ülhetnek le egymás helyére, kerülni kell az osztálytársak személyes tárgyainak, vagy az asztaloknak, székeknek a megérintését, az iskolatáskát is olyan helyre kell helyezni, ahol minél kisebb a vírusfertőződés kockázata.