A tanévvel együtt kezdődik az iskolai oltáskampány

Hétfőn, az új tanév rajtjával egy időben elkezdődik a koronavírus elleni oltáskampány is az iskolákban – a tizenkét évesnél idősebb diákokat szülői beleegyezéssel Pfizer vagy Moderna vakcinákkal immunizálják majd. Az előzetes szülői igénylések alapján szervezik meg a helyszíni oltásokat, de regisztrációra nem lesz szükség. Hargita megyében van kapacitás az immunizálás megszervezésére, nem kell attól tartsanak a szülők, hogy messze kell ezért utazzanak a gyerekükkel – mondta el lapunknak a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.

A tanévkezdés napján elkezdődik az iskolai oltáskampány is. Két hónapig tart majd az immunizálás a tanintézetekben. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Szeptember 13-án kezdődik és két hónapig, november 15-ig tart majd a koronavírus elleni oltáskampány az iskolákban – jelentette be minap Valeriu Gheorghiță orvos-ezredes. Az oltáskampányt koordináló bizottság (CNCAV) elnöke ugyanakkor arra is kitért, hogy a felsőoktatási intézményekben október elsején kezdődik és december elsejéig tart a hallgatók immunizálását célzó kampány.

A 12 évesnél idősebb, de 18-ik életévüket még be nem töltött diákok szülői beleegyezéssel kaphatják meg a Pfizer vagy a Moderna védőoltását

– ez a két vakcina már megkapta erre a korosztályra az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását. Az oltásra jelentkező diákokat az iskolaorvosi rendelőben oltják be, amennyiben a tanintézetben van az immunizálás lebonyolítására alkalmas iskolaorvosi rendelő. Ki is alakíthatnak ilyen helyiségeket a tanintézetekben, illetve meglévő oltásközpontokhoz rendelhetik hozzá az iskolákat, a harmadik lehetőség pedig az, hogy a megyei népegészségügyi igazgatóság mobil oltócsoportja immunizálja az oltásra jelentkezőket. Ezeket az eseményeket az előzetes igénylések alapján szervezik meg, a szükséges oltóanyag-mennyiséget is ez alapján biztosítják, de

regisztrációra nem lesz szükség az oltás beadásához.

Az oltásra jelentkező diákok szülei mindössze egy kérdőívet (Chestionar triaj vaccinare minori) és a szülői beleegyezést igazoló formanyomtatványt (Formular de exprimare a acordului informat pentru minori) kell kitöltsék gyerekük beoltása előtt, mindkét űrlap letölthető innen.

Van kapacitás a megszervezésére

Hargita megyében tizenkét iskolaorvos dolgozik, de ők több iskolában is tevékenykednek, ugyanis iskolaorvosi rendelő, illetve iskolai asszisztens is több van, mint orvos. Vannak ugyanakkor olyan települések, ahol a háziorvos kötött szerződést ezeknek a feladatoknak az ellátásra a polgármesteri hivatallal, ott tehát a háziorvos fogja beoltani az immunizálásra jelentkező diákokat – mondta el lapunknak Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Ahol nincs ilyen jellegű lefedettség, ott vagy megegyezést köt a háziorvossal az önkormányzat erre a munkára, vagy igénylik az egészségügyi igazgatóságtól a mobil oltócsoportokkal történő immunizálást – fűzte hozzá. „Ez nem jelent problémát,

csak legyen rá igény. Van kapacitás a megszervezésére. A szülőknek nem kell aggódniuk, hogy a gyerekkel messze kellene utazzanak”

– mondta, kitérve arra is, hogy az oltóközpont-hálózatot is úgy próbálták kialakítani, hogy lehetőleg a megye minden szegletében legyen hozzáférése a lakosságnak az oltáshoz.

Tar Gyöngyi a nyári tapasztalataik alapján az iskolai oltások tekintetében is inkább

attól tart, hogy nem lesz túl nagy igény az immunizálásra.

Éppen ezért ő és a kollégái szívesen vállalják azt is, hogy meghívásra elmennek és tájékoztatják a szülőket, válaszolnak a kérdéseikre – mint mondta, voltak is már ilyen szülői értekezleten. Az oltási igényeket az iskolákban fogják felmérni, ez alapján szervezi majd meg az iskolai immunizálásokat a népegészségügyi igazgatóság. Ott, ahol mobil oltócsoportok fogják ezt elvégezni, az erre kijelölt dátumról az adott tanintézet vezetősége előzetesen értesíteni fogja a szülőket.