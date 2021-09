A szülők szerint veszélyes, az igazgató szerint rendben van az iskola- és óvodaudvar

Csíkborzsovában két oktatási intézmény közös udvarán is áldatlan állapotok és balesetveszélyes körülmények között kezdődött el a tanév – kerestek meg panaszukkal érintett szülők. Ezzel ellentéteben a fenntartó intézmények vezetői szerint nincs probléma, megfelelőek a körülmények.

A szülők balesetmentes helyen szeretnék tudni gyerekeiket • Fotó: Veres Nándor

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott fényképek tanúsága szerint a csíkborzsovai Balogh Ignác Elemi Iskola és a szomszédságában lévő óvoda udvarán összetörött libikóka és tető nélküli szennyvízlefolyó is veszélyezteti a gyerekek testi épségét.

A panaszos úgy fogalmazott, a homokozó sem méltó egy óvoda udvarára, továbbá a mászófal is használhatatlan, hiszen egyik oszlopa ki van törve. Mint mondta, három évvel ezelőtt beázott az épület, a polgármesteri hivatal pedig akkor is csak a szülők többszöri kérésére cserélte ki a cserepeket.

„Saját költségen a szülők sok mindent kijavítanának, de azt a választ kaptuk, hogy nem engedélyezett. A kerítést, amely mindössze ötven centiméter magas, már többször is veszélyesnek minősítették, változás ezügyben sem történt.

– fogalmazott Kenéz Szilárda-Ágnes. Az igazgató hozzátette, ő is látta már a közösségi médiában megjelent fotókat és pletykákból hallotta a panaszt, de megjegyezte, hogy bármilyen probléma esetén rövidebb és eredményesebb, ha közvetlenül az intézmény fenntartójánál jelzik azokat.

Mivel a csíkborzsovai Balogh Ignác Elemi Iskola és az óvoda a szépvízi Nyírő József Általános Iskola ügykezelésébe tartozik, megkerestük az intézmény vezetőjét is a panasz kapcsán.

Mivel Csíkborzsova közigazgatásilag Szépvízhez tartozik, megkerestük Ferencz Tibor polgármestert is. Ő röviden annyit közölt, hivatalosan nem nyújtott be panaszt senki a fennálló balesetveszélyekkel kapcsolatban, de még csak nem is hallott a véleményezett hiányosságokról. Hozzátette, az intézmények udvarán a tavalyi tanévkezdés előtt volt legutóbb felújítás.