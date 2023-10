A szülők a gyermeküket gyászolják, a rendőr a munkahelyét sem veszítette el

Csendes, méltóságteljes tüntetésre gyűltek össze Sepsiszentgyörgy lakói szombaton a városközpontban. A két évvel ezelőtti, halálos balesetet okozó rendőrre kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés súlyosbításában reménykednek azok a családtagok, ismerősök és idegenek is, akik részt vettek a megmozduláson. Az áldozat édesapja is megszólalt az ügyben.

Lehel édesapja, Lorenzovici Sándor azt reméli, hogy az aláírásokkal, a tüntetéssel, fellebbezéssel el fogják érni, hogy a rendőr súlyosabb büntetést kapjon. Mint kiderült, az elkövető továbbra is a Kovászna megyei rendőrség alkalmazottjaként dolgozik a logisztikai osztályon. „Amit most csinálunk, az nem hozza vissza a gyermekünket, de a szabadláb az kevés” – mondta megtörten az áldozat édesapja.

Gyertyákkal és virágokkal emlékeztek szombat délután Lehelre, aki két évvel ezelőtt, december 2-án vesztette életét, miután járművével Sepsiszentgyörgy határában, a 12-es országúton összeütközött egy ittasan vezető rendőr gépkocsijával. A tüntetéssel egybekötött megemlékezést az Igazságot Lehelnek nevű Facebook-csoport tagjai, valamint a Vétlen Áldozatok Egyesülete közösen szervezte. A kezdeményezők már az ítélethirdetést követő időszakban online petícióba kezdtek, mostanra több mint 1700 aláírás gyűlt össze, de Bicsak László, az egyesület képviselője szerint ha csak 100 lenne, azt is figyelembe kellene vennie a bíróságnak.

Sándor felesége, Melinda, akivel az áldozat szintén közeli kapcsolatot ápolt, könnyekkel küszködve szólalt meg. „Mivel bűnhődik? Semmivel. Azzal, hogy megkapta a felfüggesztettet, de ez le fog járni. Egy darabig nem szabad vezessen, de aztán újra volán mögé ülhet.”

Homályban a részletek

A közeli hozzátartozók szerint Lehel nemcsak a család vesztesége, hanem a társadalomé is, mert úgy vélik, így soha senki nem kaphat biztosítékot arra, hogy a bíróság igazságosan ítél. Sándor visszaemlékezett az ominózus estére, hiszen ott voltak a feleségével és Lehel édesanyjával együtt, de elmondása szerint már a helyszínen sem voltak őszinték a hatóság emberei. Akkor azt mondták nekik, hogy a mentő súlyos állapotban már elvitte a gyermeküket, de azt már senki nem közölte velük, hogy hová. Mint kiderült, Lehel mindvégig ott volt mellettük a mentőautóban, holtan.

Ezután a szülők a sepsiszentgyörgyi kórházban érdeklődtek a gyermekük holléte felől, ott azt mondták, hogy a baleset áldozatai közül egy személy sem érkezett hozzájuk. Akkor még azt hitték, talán Brassóba szállították Lehelt, mert súlyosabb sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség kiadta a szülők számára a dossziét, náluk van a rendőrségi jegyzőkönyv, a törvényszéki jelentés és a helyszínen készült fényképek is. „Az öv el volt vágva, a kilométeróra 68-as értéken állt meg, mindez egy kanyarjelzőtábla előtt jóval. Ezzel szemben a rendőr ügyvédje azzal védekezett, hogy Lehel nem csatolta be a biztonsági övet és túl gyorsan hajtott be a veszélyes kanyarba, pedig a baleset nem a kanyarban, hanem az előtt történt” – idézte fel az édesapa.

Az édesapa állítja, hogy a jelentésben az elkövető a valódinál kevesebb alkoholfogyasztást ismert be. „Délután 5-kor volt a baleset, 6-kor vettek vért a rendőrtől, akkor 1,89 ezreléket mutatott a mérő. 7-kor 1,55-öt. Ha egy óra alatt ennyit változott, akkor ki tudja mennyi lehetett, amikor okozta a balesetet? Fél liter bort ivott, ezt nyilatkozta akkor” – idézte fel Lorenzovici Sándor.

Ismerős arcok és idegenek is mécsest gyújtottak

A tüntetésen mintegy 50-60 ember volt jelen. Többen a helyszínen, az egyesület tagjainak segítségével látták el kézjegyükkel a petíciót. „Igazságot szeretnénk, azt az igazságot, amit tulajdonképpen előír a törvény” – fogalmazta meg Lehel egyik hozzátartozója. A fellebbezés már megtörtént, most már csak várni kell az újabb ítéletre. „Ha nem súlyosbítanak, annyiban kell hagynunk az ügyet. Amilyen döntés születik ezután, azt kell elfogadnunk” – nyilatkozta Bicsak László.