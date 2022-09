A szükséges pénz hiánya miatt lassabban halad a Henter-kúria felújítása

Először az évekig tartó eredménytelen közbeszerzési eljárások hátráltatták a folyamatot, miközben az építőipari árak szép lassan kúsztak felfelé, amikor pedig elkezdődhetett a munka, akkor az áremelkedés is felgyorsult.

Idén be kellett volna fejezni a műemléképületnek nyilvánított kúria felújítását, de

az említett kormányrendelet hosszabbításra is lehetőséget adott az árkiigazítás mellett, így jövő május végéig kaptak haladékot.

A munka ütemét lassították, mert másképp nem tudnának fizetni, és azt remélik, év vége előtt a kormánytól is kap még támogatást a község.

– számolt be Fülöp Kinga. Hozzátette, a belső munkálatok jól haladnak, akárcsak a restaurálás, a víz-, és villanyhálózat elkészült,

a padlózat, burkolás, álmennyezet elkészítése, a falfűtés szerelése van hátra, a nyílászárók most készülnek, ezekből néhányat már be is szereltek.