A szoptatás világhetét ünneplik Marosvásárhelyen is

Marosvásárhelyen immár hagyományosan sétálnak egyet a szoptatásért. Archív • Fotó: Boda L. Gergely

Augusztus elsején indul és hetedikéig tart az anyatejes táplálás világhete, amelyet 1992-ben azért jelöltek ki, hogy világszerte hirdessék a szoptatás fontosságát és előnyeit, valamint felhívják a figyelmet a megoldandó problémákra, amelyekkel a kismamáknak táplálás közben kell szembenézniük.

Az anyatejes táplálás jelentőségét olyan nemzetközi szervezetek is hangsúlyozzák, mint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vagy az UNICEF.

A kisbabák és kisgyermekek egészségét már közvetlenül születésük után meg lehet alapozni megfelelő szoptatással: a WHO javaslata szerint az az ideális, ha az újszülött életének első órájában találkozik az úgynevezett kolosztrummal, azaz előtejjel, majd az első félévben csakis anyatejet fogyaszt. A későbbiekben sem szabad hirtelen megszakítani az anyatejes táplálást:

az első két életévben, a hozzátáplálás időszakában is erre érdemes elsősorban támaszkodni.

A gyerek, de a kismama egészségét is védi a szoptatás

Ugyanakkor a felmérések szerint a kizárólagos anyatejes táplálás elterjedése stagnál: az utóbbi 15 évben globális szinten csak 7 százalékpontot növekedett, és általánosan elmondható, hogy az első órában pusztán az újszülöttek 45 százaléka jut előtejhez. A WHO és az UNICEF felmérései szerint évente több mint 820 ezer öt év alatti kisgyermek és 20 ezer kismama halálában játszik szerepet az anyatejes táplálás elmaradása vagy a nem megfelelő szoptatás, pedig a megfelelő szoptatás számtalan egészségügyi előnnyel jár.

Bizonyított, hogy optimális szoptatással akár a felére csökkenthetjük az olyan gyakori gyermekkori betegségek kockázatát, mint a hasmenés vagy a különböző légúti fertőzések.

A szoptatás emellett megvédheti a csecsemőt az asztmától, a bölcsőhaláltól vagy a középfülgyulladástól, és csökkentheti a túlsúly és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. Emellett azt is kimutatták, hogy a gyermekek agyfejlődésére és kognitív képességeire is pozitív hatással van, és akár 2,6 ponttal is megemelheti az IQ-szintet. Az anyatejes táplálás ráadásul a kismamák egészségét is megvédi: csökkenti a szívproblémák, a 2-es típusú diabétesz, valamint a petefészek- és mellrák kialakulásának esélyét, közvetlenül a vajúdás után pedig elősegíti a méh összehúzódását és csillapítja a szülés utáni vérzést” – idézi az MTI Csordás Ágnesnek, a Magyar Védőnők Egyesületének elnökének szavait.

Marosvásárhelyen már hagyomány

Marosvásárhelyen a VÉDEM – Marosvásárhelyi Édesanyák Egyesülete szervezésében évek óta szerveznek programot a világhét kapcsán.

Idén is megtartják az immár hagyományossá váló Séta a szoptatásért felvonulást:

a kismamák babáikkal kedden 17.45-kor a Színház téren találkoznak, ahonnan majd felsétálnak a marosvásárhelyi várba, majd a közeli Yaya játszóházba, ahol A szoptatás az élet forrása címmel tart interaktív beszélgetést Keresszegi Petrás Tünde és Bota Anna szoptatás segítők.