A szokottnál kevesebben majálisoztak a Somostetőn

Annak ellenére, hogy a Somostető a marosvásárhelyiek kedvenc majálisozó helye, az idei május 1-jén nem lepték el az emberek – a szokásos módon – a város fölötti erdőt, erdei sétányokat, állatkertet. Ez leginkább az esős idővel magyarázható, valamint azzal, hogy az ortodox húsvétnak köszönhetően pont ekkor van a minivakáció is, amikor többen is távolabbi célpontot, üdülőközpontot választottak a hosszú hétvégére. És akkor a járványról még nem is beszéltünk...