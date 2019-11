A székelyudvarhelyi viszonyokat tükröző nevelésszínházi darabot láthat a diákság

A budapesti és székelyudvarhelyi partnerség eredménye a SzínT saját produkciója lesz • Fotó: Veres Nándor

A SzínT P. Fincziski Andrea és Bekő-Fóri Zenkő színművészek kezdeményezésére jött létre 2018-ban. „Olyan szakembereket kerestünk, akik színházi nevelési programot vezetnek, így találtunk rá a Nyitott Körre” – elevenítette fel Bekő-Fóri Zenkő. A budapesti társulat az elmúlt héten két előadással vendégszerepelt Székelyudvarhely iskoláiban: a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskolában, a Bethlen Gábor Általános Iskolában és a Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégiumban több ízben is bemutatták a workshoppal is egybekötött produkciókat.

Az középiskolásoknak a „stréberséget” és az ebből fakadó kirekesztettséget fókuszba állító Stréber című előadást, az általános iskolásoknak az iskolai bántalmazást feldolgozó Gumicukor című előadást játszották. Mindkét darab a bullying (iskolai bántalmazás) témájával foglalkozik, az adott korosztályok szintjén boncolgatja a témát, úgy, hogy a diákok is aktívan részt vesznek az előadásban – magyarázta Meszlényi-Bodnár Zoltán, a Nyitott Kör Egyesület elnöke.

A diákoknak ismerniük kell ezeket a jelenségeket, a bullyingot, a bántalmazást, a kiközösítést ahhoz, hogy védekezni tudjanak ellene. Hiszen a bántalmazás közösségi probléma

– hangsúlyozta a szakember. Az interaktív előadás és workshop kifejezetten kiscsoportos foglalkozás formájában éri el célját, ahol a résztvevő diákok szembesülnek bizonyos helyzetekkel, jelenségekkel, ám erről biztonságos körülmények között, a minősítések félelme nélkül fejezhetik ki véleményüket.

HIRDETÉS

A most megvalósult, a Tomcsa Sándor Színház társulata, de a diákok és a pedagógusok számára is tanulságos együttműködésnek folytatása is lesz: a három szakaszos workshop végeredménye a székelyudvarhelyi színház saját osztálytermi előadásának létrehozása, amelyet várhatóan májusban mutatnak be. A téma ugyan megszületett, az előkészítési folyamat azonban még változhat – árulta el Bekő-Fóri Zenkő, annyi azonban bizonyos, hogy a székelyudvarhelyi viszonyokat tükröző nevelésszínházi darabot láthat majd a helyi diákság.