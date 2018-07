A székelyföldi városokban legalább ötven százalékkal emelkedett az ingatlanok értéke

Ingatlanárak alakulása az Európai Unióban és Romániában. A számok az előző évhez viszonyított százalékos alakulást jelzik. Forrás: Eurostat. Infografika: Tóth Szilárd

A neveltetés miatt a fiatalok fő életcélja most is az, hogy minél hamarabb ingatlantulajdonosok legyenek, csak ezért dolgoznak, a fejlettebb országokban azonban ez már régóta nem így van

Az uniós átlagot egyébként némileg 2015-ben léptük át, 2016 óta pedig már hangsúlyosabban is emelkedni kezdtek a lakásárak az országban. A felmérésben fellelhető adatokat Szabó Lehel, a csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi Well ingatlanügynökségek vezetője is megerősítette. Szerinte

Csíkszeredai tömbházak. A neveltetés miatt a fiatalok fő életcélja most is az, hogy minél hamarabb ingatlantulajdonosok • Fotó: Farkas Tamás

Elkeserítő példák

Az ingatlanárak alakulásával kapcsolatosan Szabó Lehel elmondta, országos szinten és Székelyföldön egyaránt kijelenthető, hogy

az elmúlt két és fél évben legkevesebb ötven százalékos növekedés volt tapasztalható, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson pedig arányaiban egyforma mértékben nőttek az árak.

„Amikor Csíkszeredában két és fél évvel ezelőtt egy Temesvári sugárúti, első osztályú, kétszobás lakást 19 ezer euróért értékesítettünk, már sikerélményünk volt, most azonban egy hasonló ingatlan ára 45-50 ezer euró között mozog” – mondta.

Egy egyszobás lakás a hargitai megyeszékhelyen korábban 8-9 ezer euróba került, jelenleg pedig 23-28 ezer euró között mozog az ára.

A szakember szerint a székelyudvarhelyi piac szinte ugyanolyan, mint a csíkszeredai, legfeljebb 1000-2000 eurós a különbség. „Udvarhelyen valamiért mindig is magasabbak voltak az árak egy kevéssel a megyeszékhelyhez képest, ott egy kétszobás lakás korábban 20-21 ezer euró körül mozgott, most ott is 45-50 ezerre emelkedett. Gyergyószentmiklóson az árak természetesen alacsonyabbak, de arányaiban ott is jelentős növekedés tapasztalható: míg régebben legfeljebb 10 ezer euróba került egy kétszobás lakás, most már 15-20 ezer euró között lehet csak megvásárolni.

A gyergyói piac egyébként fellendülőben van, az ottani vásárlások száma gyakran meghaladja a Csíkszeredában értékesített lakásokét

– sorolta Szabó.

Messze még a vége

Hozzátette, mivel a bankok hitelnyújtási hajlandósága kiemelten fontos tényező az ingatlanpiacon, elsősorban ettől függ az ingatlanok árának alakulása is. „A válság idején nemigen adtak hitelt a bankok, ez azonban most teljesen átfordult abba, hogy szinte mindenki hozzájuthat. Ezáltal sokkal több készpénzt áramoltattak be a piacra, és megnőtt a vásárlóerő, ezzel együtt pedig a kereslet is, így a kínálat folyamatosan csökkent, az árak pedig növekedni kezdtek.

Szerencsére az ingatlanpiac kiszámítható, mivel 1930 óta hétéves ciklusokban működik: hét évig áremelkedés tapasztalható, utána pedig hét évig árcsökkenés. Ez azt jelenti, hogy a mostani emelkedési ciklus körülbelül 2021-2022-ben fog összeomlani.

Ezt szintén a bankok okozzák majd, mert megszüntetik a készpénzbeáramlást, és ismét nehezen fognak hitelt adni. A tapasztalataimra alapozva azt tudom tanácsolni azoknak, akik ingatlanbefektetésben gondolkodnak, hogy most van az az időszak, amikor el kell adni a lakásokat. Pontosan az ellenkezőjét kell tenni, mint amit a tömeg csinál, hiszen most mindenki lakást akar vásárolni, szinte bármilyen áron.

Akiknek megvan a pénzük egy lakásra, inkább várjanak, és semmiképp se most vásároljanak, azoknak azonban, akik más lehetőség híján hitel segítségével szeretnének lakást vásárolni, muszáj most lépniük a kedvezőtlen körülmények ellenére is, hiszen a piac összeomlása után nem fognak hitelt kapni

– foglalta össze röviden az ingatlanpiac működési elvét Szabó.