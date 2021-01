A székelyföldi szociális ellátási hálózat múltja, jelene és jövője

A székelyföldi szociális szolgáltatási háló nemcsak egyedi, de sokkal színesebb és jobb lefedettségű is a romániai átlagnál – legalábbis egy doktori dolgozat következtetései szerint. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden rendben lenne ezen a téren, számos hiányosságra derült fény, és az is gondot okoz, hogy kevés az olyan szolgáltatás, amely lakóhelyükön segítene a rászorulókon, így a legtöbben otthonokba kerülnek.

Nincsenek a kispénzű nyugdíjasok számára elérhető idősotthonok. Megoldásra váró probléma • Fotó: Pixabay

Hozzátette: a téma részletes körbejárása érdekében a gyermekvédelmi rendszer intézményei mellett a civil szervezetek vagy önkormányzatok által működtetett intézményeket, szolgáltatásokat is vizsgálta, illetve egy szélesebb szemléletmódot alkalmazott, azaz nem csak kimondottan a szociális ágazatot vizsgálta, hanem egyebek mellett Székelyföld demográfiai és gazdasági helyzetét is.

„Ezáltal a közösségnek értéket adunk vissza. Gondoljunk bele, egy gettóban is ugyanannyi tehetséges gyerek születhet, mint egy villanegyedben, de ha előbbiekkel nem foglalkozik senki, valószínűleg nem is lesz belőlük semmi, ők is szociális ellátottakká válnak és eltengetik valahogy az életüket. Ha viszont egy jól működő rendszernek köszönhetően valaki felfedezi a tehetségüket, felnőttként olyat alkothatnak majd, ami a teljes közösséget segíti” – emelte ki Elekes.

Mint Elekes kezdésként kiemelte, a szociális ellátási rendszer működése egy viszonylag háttérben lévő kérdés, pedig az oktatási vagy egészségügyi rendszerhez hasonlóan ez is egy olyan terület, amellyel előbb-utóbb mindenki találkozik az élete során. Elég, ha csak a gyermekjóléti szolgáltatásokra (például gyermekpénz) vagy a bölcsődére gondolunk, amely szintén szociális szolgáltatásnak számít a romániai törvénykezés szerint, nem is beszélve a speciális igényekről vagy az időskori gondozásról. Persze vannak olyan rétegek, akik sokkal erőteljesebben érzik a rendszer szükségességét, például a hátrányos helyzetben élők vagy a súlyos sérültségekkel küszködők.

Elekes egyik hipotézise is az volt, hogy a székelyföldi szociális szolgáltatások egyedi vonásokat hordoznak. „Kiszámítottam a szociális szolgáltatásokkal való területi lefedettséget százezer lakosra vetítve megyénként, és az eredmények szerint óriási egyenlőtlenségek vannak az elsők és utolsók között. Az első hat megye mindegyike erdélyi, és közöttük van a három székelyföldi megye is, az utolsó hat pedig mind a Kárpátokon túli megyék közül került ki. Ez oda vezethető vissza, hogy az erdélyi egyházaknak vannak testvérkapcsolatai a nyugat-európai egyházakkal, az ortodoxnak viszont nincs. A Gyulafehérvári Caritas katolikus szervezet esetében is nagyon sokat számít ez a kapcsolatrendszer, illetve a magyarországi kötelékek is sokat nyomnak a latban, például a Dévai Szent Ferenc Alapítvány esetében. Ezek a kapcsolatok jelentős anyagi támogatást is jelentenek, illetve fontos szaktudást. Ezáltal olyan szolgáltatásokat sikerült behozni a térségbe, amelyeket Romániában addig nem is ismertek” – részletezte.

Több alapszolgáltatás kellene

A másik hipotézis az volt, hogy a romániai, és ezen belül a székelyföldi szociális ellátási hálózat fejlődése nem egy egységes stratégia eredménye. Mint a kutató kifejtette, a gyermekvédelmi hálózat jelenlegi fejlettségi szintjét például egy politikai döntés adja: az Európai Unió feltételként szabta a csatlakozás előtt Romániának, hogy rendezze ezt a kérdést. „Akkor a kényszer és a nyomás hatására előrelépések történtek, de a csatlakozás után ismét háttérbe szorult a szociális rendszer, mai napig nincs átgondolt fejlesztés ezen a téren. A civil fejlesztések sem egy egységes stratégia mentén történtek, hanem egyéni, pontszerű kezdeményezések születtek.

Így a rendszernek vannak jól működő szolgáltatásai, de nincsenek összehangolva, nincs egy egységes hálózat, ezért vannak területek, amelyek jobban le vannak fedve, máshol viszont nagy hiányosságok vannak

– mutatott rá a szakember.

Következtetései szerint Székelyföldön is ez érvényes, az otthoni betegápolás például jól működik, főként Hargita megyében, más területek viszont szinte érintetlenek, a családokkal például nem foglalkozik senki. „Az alapszolgáltatásokat kellene megerősíteni. Amikor baj van egy családban, nem kellene egyből kiemelni a gyermeket és otthonba vinni, hanem helyben megpróbálni rendezni a helyzetet például tanácsadással, nappali központokkal. A fogyatékkal élők sincs ahová menjenek, ahogy azok az idősek sem, akik még nem szorulnának idősotthonba, de segítségre lenne szükségük. Egy-egy kivétel van, Csíkszeredában például működik egy időseknek szánt nappali központ, ahol kaphatnak egy meleg ebédet, de ezen kívül még számos településen lenne szükség hasonlóra a három megyében” – nehezményezte.