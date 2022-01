A székelyföldi színházak működésére is hatással lesznek a megnövekedett energiaárak

„A megnövekedett energiaárak nem csak az egyéni háztartásokban éreztetik hatásukat, hanem a közintézmények működésére is hatással vannak, ilyen például a színház. Bár a legtöbb intézmény nem kapott még idén gázszámlát, de a szolgáltatók már előre jelezték, jóval nagyobb energiaárakra számíthatnak a székelyföldi színházak is. A kormánynak központi megoldást kell találnia a problémára, hiszen a színházakat fenntartó intézményeknek gondot jelentenek a megnövekedett energiaárak.

Lassan minden a feje tetejére áll. A színházakat is elérte a megnövekedett energiaárak következménye • Fotó: Bereczky Sándor - Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

A Kolozsvári Állami Magyar Színháznak nyolcszor nagyobb összeget kell fizetnie a gázellátásért ezután, ami elviszi a költségekre szánt keret jelentős részét – mondta el nemrégiben Tompa Gábor színházigazgató. Mint rámutatott,

a megnövekedett gázszámla akár a színház tevékenységét is veszélyeztetheti, hiszen a szolgáltatások díját is a produkciós költségekből kell elvonni.

Az igazgató hozzátette, a napokban kötött új szerződést a gázszolgáltatóval, melynek értelmében a színház nyolcszor több pénzt fog fizetni a gázért, mint eddig. Így

amennyiben nem történik közbelépés, előfordulhat, hogy be kell szüntessék a teátrum tevékenységet

– vázolta a sajtótájékoztatón a pesszimista forgatókönyvet Tompa Gábor. A Kolozsvári Állami Magyar Színház 2021 decemberéig 110 lejes megawattóránkénti (Mwh) áron vásárolta a gázt, amihez még hozzászámolták az általános forgalmi adót (ÁFA) és a jövedéki adót. 2022. január hónapra viszont 720 lej/MWh + ÁFA + jövedéki adó áron tudott szerződést kötni a szolgáltatóval a kulturális intézmény.

A gázár hétszeres drágulását és a színház havi gázfogyasztását figyelembe véve a téli hónapokban, az intézmény januári gázszámlája várhatóan 260 ezer lej lesz

– közölte a színház sajtóközleményében.

HIRDETÉS

Négyszeresére növekszik

A megnövekedett energiaárak a székelyföldi színházak működését is befolyásolják majd, bár idén még nem kaptak gázszámlát az intézmények. Veress Albert, a Csíki Játékszín igazgatója lapunk megkeresésére kifejtette:

még nem látják pontosan azt, hogy miként fogja befolyásolni a megnövekedett gázár a színház működését, amely tulajdonképpen attól fog függeni, hogy az ez évi költségvetésben mennyi pénzt tudnak adni a teátrumnak.

Azt viszont előre tudja, hogy körülbelül négyszeresére nő a gázszámla az eddigiekhez képest. „Bár nem mindig egy hónapra számláznak, de tavaly a színház legnagyobb gázszámlája 15 ezer lej volt, ez most négyszeresére növekszik” – számolt be a Székelyhonnak Veress Albert színházigazgató.

Az épület modernizálására várnak

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház vezetőjétől, Albu Istvántól megtudtuk, a színház – akárcsak a legtöbb gyergyószentmiklósi háztartás – a városi központi fűtéshálózatra van rácsatlakoztatva. „Hogy a gázárak növekedése mennyire fogja befolyásolni a színház működését, egyelőre nem tudjuk, de biztosan fogja” – fogalmazott Albu István. Hozzátette,

a Figura Stúdió Színház épületének fűtésszámlája télen általában 25 ezer lej körül van, de remélik, hogy ez javulni fog, mert várhatóan az épületet teljesen felújítják idén, amelynek éppen az energiatakarékosság a célja – hőszigetelnek, nyílászárókat cserélnek, a fűtéshálózatot modernizálják

– tudtuk meg a gyergyószentmiklósi színházigazgatótól.

A kormánynak kell lépnie

Központi megoldást kell találni a megnövekedett energiaárakkal járó következményekre, a kormánynak meg kell védenie bizonyos területeket, más megoldást Bocsárdi László, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója sem lát. Mint lapunknak megfogalmazta, természetesen befolyásolja a színház működését a gázszámla növekedése, hiszen nagyon megnőttek a gázárak. „Várjuk, hogy mi fog történni országos szinten, mert véleményem szerint erre megoldást kell találni, bizonyos területeket meg kell védenie a kormánynak, hogy ne legyen nagy baj.

Meg vagyok győződve arról, hogy ha úgy megnövekednek a költségvetések, akkor az nagy gondot fog jelenteni a városi tanácsnak. Központilag kell ezt megoldani, nem látom, hogy másként hogyan lehetne

– nyilatkozta a Székelyhonnak Bocsárdi László. A sepsiszentgyörgyi színház gazdasági igazgatójától, Kádár Orsolyától megtudtuk, még nem kapott a színház számlát ebben az évben, de a szolgáltatók annyit jeleztek eddig, hogy idén a leszámlázott hőenergia ára körülbelül duplája lesz a tavalyhoz képest.

Vásárhely a kolozsvárihoz hasonló gázszámlára számít

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban nem kaptak még gázszámlát januárban, de az előre közölt adatok alapján ki tudják számítani, hogy a számla 255 ezer lej lesz. Amint a teátrum vezérigazgatója, Gáspárik Attila elmondta, ők – csakúgy, mint a kolozsvári színház – a minisztérium alárendeltségébe tartoznak, s a szaktárcától várják is a helyzet megoldását.

Már augusztusban tudtuk, hogy ez lesz, fel kell készülni rá és kezelni kell a kérdést. Azóta folynak a tárgyalások a minisztériummal, reméljük, nemsokára sikerül megoldást találniuk a költségek enyhítésére

– nyilatkozta Gáspárik. Rámutatott, míg a vásárhelyi színház gázszámlája júniusban 2600 lej volt,

decemberben már 65 ezer lej fölé ugrott, számításaik szerint pedig a januári egészen pontosan 255 058 lej lesz.

Mindezekhez jön majd egy 41 ezer lejes villanyszámla, ami decemberben még 17 ezer lej volt. „Ki fogjuk fizetni, mit csináljunk egyebet? Decemberben és most is írtunk a minisztériumnak, most elküldtük a legújabb számításainkat. Ezek alapján nekik kell megoldást találniuk” – mondta a színigazgató, aki szerint a megoldás az lenne, ha színházak esetében is befagyasztanák az árakat úgy, ahogy a kórházak esetében tették.

Ugyanakkor Gáspárik Attila elmondta, hogy nem igazán érti, hogy a kolozsváriaknál mi történik, mert ott egyrészt két épület van egy intézményben, tehát kérdés, hogy a gázszámla csak a kolozsvári színházé, vagy oszlik kétfelé az operával, másrészt

a produkciós költségek nincsenek egyben az intézmény fenntartási költségekkel, vagyis a produkciós költségekből nem lehet számlákat fizetni, nem egy kalapból megy a kettő.

Ennek ellenére – teszi hozzá – a probléma valós, amellyel eddig nem foglalkoztak érdemben Bukarestben.