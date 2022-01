A székelyek nem kérik: továbbra is alacsony az oltakozási kedv Hargita megyében

Noha kétszázat is jóval meghaladó esetszámmal rekordot döntött kedden az új fertőzések száma Hargita megyében, az oltakozási kedv továbbra is aggasztóan alacsony a térségben. Emiatt már bezártak egy oltóközpontot, és továbbiak működését függeszthetik fel. Hargita megye tisztifőorvosa szerint ideje lenne legyőzni az előítéleteket Székelyföldön is, hiszen az itteni átoltottsági arány elmarad az országos átlagtól.