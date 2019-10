A százéves Ilona néni élettörténete fordulatosabb, mint egy regény

Jó szeme lehetett a kismedeséri Kálmán Józsefnek majd’ nyolcvan éve: legelső találkozásukkor megkérdezte az akkor huszonhárom éves Ilonától, akar-e férjhez menni? Másnap megkérte kezét a szüleitől is, harmadnap elkezdődött ötvenkilenc és fél évig tartó közös életük. Noha több mint másfél évtizede özvegy, családja szeretetében feltalálja magát a százéves néne. Szombaton köszöntötték.

Mire Ilona néni huncutul megjegyezte: menne is ő, de akit várt, nem jött el...

ekkora készülettel „férjhez is adhattuk volna egyúttal”.

Amíg kollégánk és a családtagok fényképezgették a szülinapi gyertyák mellett, a lelkész megkérdezte: mikor állt utoljára modellt egy fotográfusnak? Hamar jött a válasz, „sokat fényképeznek, még az internetre is feltették a képemet”. Nem is csoda, jegyezték meg a vendégek,

A virágcsokrok számán is látszott, érkezésünkig már milyen sokan gondoltak rá. A lelkész szavaitól, emléklapjától elborították szemét mégis a könnyek, kellett egy kis biztatás, hogy estig örvendezzen. Rátámaszkodott a járókeretre, és kilépegetett az udvari terített asztalig, mondván: mingyá’ esztendeje, hogy kétszer járt ki a küszöbön.

Ez májusban történt, de Ilona keresztlevele csak augusztusban érkezett meg Budapestről. A szépemlékű József akkor a nősülés okán elkérezkedett határvadász alakulatától. Egy csütörtökön elmentek a tisztiorvoshoz vérvételre, és utána házasodási szándékukat be akarták jelenteni a siménfalvi jegyzőnek. Amaz szólt, hogy azon nyomban összeadja őket. Ilona néni végignézett magán: Így? Nem úgy vagyok öltözve. „Nem baj, szólt a vőlegény, az a fő, hogy holnap arathatunk!”

Kálmán József ellopott tőle egy fényképet, megmutatta a szüleinek. Másnap meg is kérte a kezét.

Aznap este, amikor megismerkedtek, megkérdezte Ilonától: akar-e férjhez menni? A lány viccre vette, és visszavágott: nem is akar apáca lenni. (Annál is inkább, mert unitárius.)

Megemelte a születésnapi pálinkáspoharat, körbenézett: „Isten adjon erőt, egészséget mindenkinek!” Majd folytatta: Élelem akkoriban otthon is szűkön volt. Az anyósa, az „öregasszony” feltarisznyálta a keresztúri útra túrós puliszkával, hagymával, és szilvaízet is tett fel nekik. Volt fél liter pálinkájuk, azt ott helyben elosztogatták. Amikor már a tehénszekéren, „egy szál cólos deszkán üldögélt”, eszébe jutott: ez az ő menyasszonyi kocsija.

Nekünk elmagyarázta a százéves néni, hogy úgy volt öltözve, ahogy Keresztúrra menni szokott… Hamar kerítettek négy tanút is. „Megesküdtünk” – summázta.

Egy szép, zöld helyen megálltak, letelepedtek, kipakolta a túrós puliszkát. A férje szólt, „Igyunk egy kortyot, elvégre esküvőnk van”, s felbontotta a boltban vett pálinkásüveget. „Ettünk, s jöttünk” – sorolta az esküvőjük napjának történéseit Ilona néni. Hazamentek a szüleihez, épp aznap sütött az édesanyja kenyeret, „s tiszta véletlenül kalácsot is”, abból ebédeltek. Másnap pedig arattak.

„Azt az egyet bánom”

Ugyanabban a kismedeséri utcában kezdték az életet, ahol most is lakik Ilona néni. „A dombon volt egy kicsi ház. Azt az egyet bánom, hogy akkor nem fényképeztek, most meg tudnám mutatni azt a kicsi házat” – merengett el.

HIRDETÉS

Leéltek egy életet együtt, végig gazdálkodtak. Előbb a sajátjukban, aztán amikor kollektív gazdaság lett, akkor ott. Gyermekük nem született, örökbe vettek egy fiút, akit másfél éves korától együtt neveltek. Sajnos ő is meghalt, Csaba, Attila és Melinda unokák. Csabáékkal egy udvaron lakik Ilona néni.

Isten éltesse egészségben!

Időközben megérkezett Simó Dezső Szabolcs polgármester és Lőrincz Endre alpolgármester köszönteni, kapott egy negyedik születésnapi tortát is Ilona néni. Közben megjegyezte, idáig nem volt semmi baja, csak az éjjel az alvással egy kicsi. „Izgatta magát a születésnapjáért” – ölelte át lányunokája. „Arra kérem a Jóistent, hogy amíg életet ígért, őrizzen meg és adjon egészséget” – emelte poharát az ünnepelt. Erre koccintottunk.