A százéves Márta néni munkabírását sokan megirigyelhetnék

Visszatekintő

„Föld, vagyon, birtok elég volt, pénz nem” – emlékezett vissza, és egy olyan életformát elevenített fel, amelyiknek ma már kevés tanúját szólaltathatjuk meg. Két évig Segesváron, majd Brassóban szolgált. „Olyan népek között, hogy nem is tudom soha elfelejteni. Egy vasárnap se mentem a cselédsétatérre.” Munkaadói lányát tanította magyarul. Kirándulni is magukkal vitték. „Nagyon jó emberek voltak.” A „kicsi magyar világ” miatt ment haza Brassóból Nagysolymosba. Egy darabig még követte a kitelepített, egykori gazdái sorsát, segítette is őket. Fájlalja, hogy nyomukat veszítette egykor – „akkor pedig már tudtam volna táplálni is őket” – merengett el még öt évvel ezelőtt is az emléken.

Két lányuk és egy fiúk született: első gyermeke 80 éves, a középső 76, a legfiatalabb 72. Hét unoka, és nyolc dédunoka szépíti meg idős napjait, a legkisebb fél éves.

Az együtt, szűkebb családi körben töltött születésnapon harmincan voltak, mesélte egyik unokája.

Márta néni a helyi napköziben hét évig főzött. Mi láthattuk az óvodásokkal készült csoportképet is, ma már hatvan felé járnak a valahai védencei. Ám arra pontosan emlékszik, hogy a helyi napköziben évjáratonként negyven gyermek ült asztalhoz – a születésnapján is felemlegette azt az időt.