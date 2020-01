A szárhegyi bőgőtemetés hagyományát is bemutatják a megyei farsangbúcsúztatón

Vége a találgatásoknak: Korodi is indul a csíkszeredai előválasztáson

Korodi Attila is indul az RMDSZ által szervezett előválasztáson Csíkszereda polgármesteri tisztségéért. A képviselő szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be szándékát, illetve arról is beszélt, hogy megoldásokat szeretne találni a város problémáira, a döntéshozatalba pedig a lakosságot is bevonná.