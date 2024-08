A szakértő szerint nem véletlenül olvasnak Romániában a legkevesebbet

Romániában olvasnak a legkevesebbet az Európai Unió országai közül – derül ki egy Eurostat felmérésből. Néhány évtizeddel ezelőtt nem voltak könyvnépszerűsítő gyerektevékenységek, egyszerűen nem is létezett a gyakorlatban ez a fogalom. Ez is közrejátszhat abban, hogy sereghajtók vagyunk ilyen téren. De az életszínvonallal is összefügghet az, hogy egy társadalomban mennyi időt tudnak olvasásra fordítani az emberek.

A könyvtár kertjében lovas foglalkozást tartottak, aminek az is része volt, hogy lovaskönyvekből készítettek könyvkiállítást. Természetesen mindegyik gyerek kivett egy könyvet, de nem csak lovaskönyvet, hanem mellette még válogattak egyebet is.

Miután egy évig a gyerek odajárt a Teleki Tékába a különböző könyves foglalkozásokra, nagyon sokszor fordult elő, hogy a szüleit is elhozta, hogy nézzék meg, hogy ő hol készítette ezeket a különleges dolgokat, amiket hazavitt. Vagy hogy mutassa be nekik azokat a csodaszép könyveket, amiket a foglalkozás szüneteiben megmutattunk nekik.

Szerinte azonban az olvasási szokások az életszínvonallal is nagyban összefüggnek. „Amikor a mindennapi gondod az, hogy ki tudod-e fizetni a számlákat, és itt most nem csak a nyugdíjasokról beszélünk, hanem az aktív korosztályról is, amelynek nevelni kell a gyerekeit, de ugyanabban az időben dolgozni kell azért, hogy egyáltalán azok a gyerekek megfelelőképpen el legyenek látva, és fenn tudják tartani az életszínvonalat. Úgy gondolom, hogy egyszerűen nincsen ideje olvasni ennek a korosztálynak, és főként, ha nem is volt erre ránevelve, hogy ez egy habitussá váljon, az életének a része legyen, akkor nem is biztos, hogy van erre igénye” – magyarázza a Teleki Téka vezetője.

A nőknek nagyobb az igénye az önmaguk és a dolgok megértésére

A felmérésből az is kiderül, hogy a nők többet olvasnak, mint a férfiak európai szinten, nem csak Romániában. Lázok Klárának az a saját véleménye erről nem csak könyvtárosként, hanem anyaként is, hogy ez azért alakulhatott így, mert a nők sokkal többet olvasnak már a gyereknevelésről is, majd azokról a könyvekről, vagy azokat a könyveket, amiket a gyerekeik kezébe adnak.